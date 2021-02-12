Свердловские коммунисты рассматривают возможность провести несанкционированный митинг 23 февраля

Мэрия Екатеринбурга не согласовала проведение митинга регионального отделения КПРФ против преследования по политическим мотивам, которое планировалось провести 23 февраля, сообщил “Ъ-Урал” лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев. Впрочем, он отметил, что областной комитет КПРФ рассматривает возможность проведения несанкционированной акции.

«Митинги запретили проводить по всей стране, не только в Екатеринбурге. Безусловно, будем вести обсуждения, но в данный момент есть установка проводить митинг без согласования. Будем исполнять установку центрального комитета», — отметил господин Ивачев.

Напомним, ранее о намерении провести 23 февраля митинги по широкому кругу вопросов, включая проблемы экономического кризиса и политических репрессий, заявили коммунисты по всей России. Впрочем, в большинстве регионов акции не были согласованы.