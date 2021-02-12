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Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Свердловские коммунисты рассматривают возможность провести несанкционированный митинг 23 февраля

Мэрия Екатеринбурга не согласовала проведение митинга регионального отделения КПРФ против преследования по политическим мотивам, которое планировалось провести 23 февраля, сообщил “Ъ-Урал” лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев. Впрочем, он отметил, что областной комитет КПРФ рассматривает возможность проведения несанкционированной акции.

«Митинги запретили проводить по всей стране, не только в Екатеринбурге. Безусловно, будем вести обсуждения, но в данный момент есть установка проводить митинг без согласования. Будем исполнять установку центрального комитета», — отметил господин Ивачев.

Напомним, ранее о намерении провести 23 февраля митинги по широкому кругу вопросов, включая проблемы экономического кризиса и политических репрессий, заявили коммунисты по всей России. Впрочем, в большинстве регионов акции не были согласованы.

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