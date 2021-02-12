Курганскую область посетят глава Минпромторга и полпред президента

В Курган 12 февраля в рамках рабочей поездки прибудут министр промышленности и торговли Денис Мантуров и полпред президента в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев, сообщает пресс-служба губернатора региона.

В ходе визита намечена трёхсторонняя встреча с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Также министр и полпред вместе с главой региона посетят крупные предприятия региона АО «НПО «Курганприбор» и ОАО «Синтез». Кроме того, гостям на выставочной экспозиции расскажут о продукции других промышленных производств Зауралья.