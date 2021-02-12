В Мьянме полиция открыла стрельбу для разгона демонстрации студентов

Полиция Мьянмы разогнала студенческую демонстрацию против госпероворота возле кампуса университета города Моламьяйн, сообщил портал «Иравади». Были слышны выстрелы, о пострадавших не сообщается. Задержаны 14 участников протеста.

«Задержания были произведены после того, как полицейские открыли огонь во время мирной демонстрации студентов. Задержаны 14 человек»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сообщалось, что в Мьянме военные объявили о помиловании 23 314 заключенных, в том числе 55 иностранцев.

1 февраля военные Мьянмы взяли под контроль власть в стране и объявили чрезвычайное положение на год. Они арестовали нескольких руководителей страны, в том числе президента Вин Мьинта, лидера правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи и других чиновников. Военные обвинили национальную избирательную комиссию и правящую партию в фальсификации выборов. Президент США Джозеф Байден накануне подписал указ о введении санкций против мьянманских военных.

Подробнее о перевороте — в материале “Ъ” «Не рой другому Мьянму».