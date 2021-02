Байден утвердил санкции против захватчиков власти в Мьянме

Президент США Джозеф Байден подписал указ о введении санкций против мьянманских военных, которые захватили власть в стране. США блокируют мятежникам доступ к собственности Мьянмы на американской территории.

«Постановляю, что вся собственность и имущественные интересы, находящиеся на территории США или которые перейдут на территорию США, блокируются и не могут быть переданы, проданы, экспортированы, изъяты»,— говорится в указе господина Байдена.

В Министерстве финансов США уточнили, что санкции вводятся против восьми человек и трех ювелирных компаний Мьянмы. Среди попавших под рестрикции физлиц — возглавивший страну Миинт Све, назначенный захватчиками на пост министра обороны Мя Тун Оо, новый министр внутренних дел генерал-лейтенант Со Хтут и генерал-майор Йе Вин Оо, отвечающий за вопросы военной безопасности. Также санкции коснулись компаний Cancri Gems & Jewellery Co, Ltd, Myanmar Imperial Jade Co, Ltd и Myanmar Ruby Enterprise, говорится на сайте Минфина США.

Вчера, 10 февраля, господин Байден обратился к военным Мьянмы с призывом оставить захваченную власть, пригрозив санкциями. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс выступала с подобным призывом.

Напомним, 1 февраля военные Мьянмы взяли под контроль власть в стране и объявили чрезвычайное положение на год. Они арестовали нескольких руководителей страны, в том числе президента Вин Мьинта, лидера правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи и других чиновников. Военные обвинили национальную избирательную комиссию и правящую партию в фальсификации выборов.

Подробнее о перевороте — в материале “Ъ” «Не рой другому Мьянму».