В Мьянме военные помиловали более 23 тыс. заключенных

В Мьянме военные объявили о помиловании 23 314 заключенных, говорится в распространенном заявлении главнокомандующего вооруженными силами страны старшего генерала Мин Аун Хлайна. Помилование коснется в том числе 55 иностранцев.

«В то время как Мьянма создает новое демократическое государство с миром, развитием и порядком, чтобы превратить заключенных в порядочных граждан, порадовать общественность <...>, Совет государственного управления, согласно конституции, издал указ об амнистии наказаний, полученных до 31 января 2021 года за любые правонарушения»,— говорится в документе (цитата по ТАСС).

Смертную казнь заменят на пожизненное заключение, пожизненный тюремный срок — на 40 лет. Тем, кому ранее амнистией смертная казнь была заменена на пожизненное заключение, сократят срок до 50 лет. Отбывающим срок более 40 лет его сократят до 40 лет. Тем, кто осужден на 40 лет и менее, срок снизят на четверть. Вместе с тем, после прихода военных к власти были задержаны 262 человека, их них 241 человек остается под стражей, а двое приговорены к тюремным срокам.

Напомним, 1 февраля военные Мьянмы взяли под контроль власть в стране и объявили чрезвычайное положение на год. Они арестовали нескольких руководителей страны, в том числе президента Вин Мьинта, лидера правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи и других чиновников. Военные обвинили национальную избирательную комиссию и правящую партию в фальсификации выборов. Президент США Джозеф Байден накануне подписал указ о введении санкций против мьянманских военных.

Подробнее о перевороте — в материале “Ъ” «Не рой другому Мьянму».