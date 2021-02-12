Легендарный десерт от уральских кондитеров

Екатеринбургский хлебокомбинат «СМАК» на заводе в городе Раменское в Подмосковье начал производство десерта BROWNIE («Брауни»). Компания может выпускать до 20 тысяч пирожных в сутки на автоматизированной поточной линии.



В планах компании продавать в российских магазинах 60 тонн продукции в месяц. Brownie от «СМАК» будет представлен на полках супермаркетов и гипермаркетов Москвы, Московской и Свердловской областей. В дальнейшем планируется расширение географии поставок.

Обеспечение россиян качественными продуктами питания – главная задача хлебокомбината «СМАК»

«Мы видим нашу задачу в обеспечении россиян качественными продуктами питания,— говорит генеральный директор “СМАКа” Владилен Фуфаров.— В рамках этой стратегии — выпуск новой продукции, улучшение рецептур, но самое главное — реализация масштабной инвестиционной программы, проводимой хлебокомбинатом “СМАК” и агрообъединением “МАКФА”. В прошлом году в Раменском была запущена линия по производству бриошь. Инвестиции составили более 600 млн руб. К концу 2021 года планируем ввести в эксплуатацию первую очередь нового хлебозавода в Екатеринбурге с объемом инвестиций 4 млрд руб.».

«Инвестируя в высокотехнологичные производства, в новую продукцию, мы движемся согласно вектору, заданному президентом страны Владимиром Путиным,— комментирует член совета директоров компании “МАКФА” Валерий Юревич.— В послании Федеральному собранию 2018 года глава государства обозначил в качестве одного из основных приоритетов обновление промышленности и перевооружение производств».

В перспективе планируется выпустить еще несколько вкусов лакомства, создав линейку продукции Brownie

Над рецептурой Brownie работала команда технологов хлебокомбината «СМАК», опираясь на опыт европейских производителей. На сегодняшний день десерт Brownie производится с начинкой из темного шоколада — при изготовлении используется настоящий бельгийский шоколад, он входит в состав теста и кремовой начинки, однако в перспективе планируется выпустить еще несколько вкусов лакомства, создав линейку продукции Brownie.

Brownie — легендарный десерт, появившийся в 1893 году и покоривший миллионы сердец во всем мире. Лакомство изначально создавалось как пирожное «для леди», а именно для посетительниц Всемирной выставки в Чикаго. Главной задачей кондитера было придумать лакомство, которое удобно взять с собой. Новинка от «СМАКа» продолжает традицию — десерт Brownie выпускается в индивидуальной упаковке, его легко и удобно брать с собой.