Черногория одобрила ввоз «Спутника V»

Институт лекарств и медицинских средств Черногории одобрил покупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ввоз разрешен на незарегистрированный в стране препарат по закону, который позволяет импортировать лекарства в чрезвычайных случаях.

«В соответствии с решением правительства Черногории об условиях выдачи согласия на приобретение вакцины "Спутник V", Институт лекарств и медицинский средств Черногории по запросу компании "Аптеки Черногории Монтефарм»,— говорится в сообщении медицинского регулятора.

В Черногории пока не проводится массовая вакцинация населения. В стране коронавирус был выявлен больше чем у 10% населения. В Черногории проживают 620 тыс. человек.

Ранее сотрудник Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова Сергей Болевич в эфире черногорского телеканала «Вести ТВ» сообщил, что первоначально в Черногорию поступят 5–15 тыс. доз вакцины, а затем еще 50 тыс. По его мнению, большинство жителей будут прививаться «Спутником V».

«Спутник V» был зарегистрирован в России в августе 2020 года. Вакцину одобрили больше чем в 20 странах.

О продвижении российской вакцины на мировом рынке — в материале “Ъ FM” «Спутник V становится ближе к Европе».