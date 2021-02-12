Платеж средь бела дня

Ассоциация банков России разработала изменения в законодательство для улучшения борьбы с кибермошенничеством. В частности, предлагается блокировать средства на счетах получателя и передавать отправителю его персональные данные, а также ужесточить наказание за нарушение банковской тайны. Однако эксперты считают, что работать эти механизмы будет только в случае ошибочного перевода средств, а для борьбы с реальными мошенниками они не слишком эффективен.

Ассоциация банков России (АБР) подготовила два законопроекта, направленные на борьбу с кибермошенничеством: один вносит изменения в закон «О национальной платежной системе (НПС)», другой — в Уголовный кодекс.

В письме (с ним и законопроектами ознакомился “Ъ”), направленном 11 февраля, директору департамента информбезопасности ЦБ Вадиму Уварову, ассоциация просит «рассмотреть указанные инициативы и оказать содействие в их продвижении». Как пояснил вице-президент АБР Алексей Войлуков, главным новшеством станет появление у клиентов шанса на то, что украденные деньги можно успеть заморозить на счете мошенника до подачи документов в суд. Предусмотрена и возможность «получения оперативно документов по владельцу счета "мошенников"».

В пояснительной записке к поправкам к закону о НПС отмечается, что существующий механизм неприменим к «хищению денежных средств с помощью методов социальной инженерии». Между тем, по данным АБР, на такие операции приходится 69% случаев. Авторы поправок, признавая необходимость мер по предотвращению мошеннических трансакций, считают необходимым проработать механизм возврата средств. В частности, предлагается блокировать средства на счете получателя на 25 дней и запретить по нему все расходные операции после поступления заявления об оспаривании платежа. Если в течение пяти дней получатель признает платеж ошибочным, то счет разблокируется, а деньги возвращаются плательщику. Если получатель не отвечает или приводит аргументы в пользу обоснованности платежа, средства остаются заблокированными на 25 дней.

Большое внимание в поправках уделяется скорости взаимодействия между банками. В пояснительной записке указывается, что мошенники снимают денежные средства в 50% случаев в течение первого часа, в 47% случаев в течение двух-трех часов и лишь в 3% случаев в течение суток после совершения перевода.

Предлагаемые законопроектом изменения, говорится в проекте, в случае должного уровня автоматизации процессов электронного обмена между банками позволят увеличить возврат денежных средств до 15–30% от общего количества похищенного.

Поправки к УК РФ предполагают вынесение преступлений, связанных с нарушением банковской тайны, в отдельную статью. В частности, авторы законопроекта хотят распространить уголовную ответственность на случаи неумышленного разглашения банковской тайны. Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов считает актуальным описание круга нарушений банковской тайны и ужесточения за них наказания.

В ЦБ считают, что «предлагаемая юридическая конструкция требует серьезной переработки». Регулятор «продолжает консультации по этому поводу с кредитными организациями и ассоциациями, правоохранительными органами и с юридическим сообществом».

По мнению председателя Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, предложенный механизм будет работать только в случае с ошибочным переводом, когда получатель вернет деньги добровольно. В случае мошенничества, когда клиент придет в банк с заявлением об оспаривании, денег на счете получателя уже просто не будет.

Помочь в борьбе с мошенническими списаниями, говорит эксперт, мог бы «возврат к установленному ГК трехдневному сроку осуществления перевода». Но к этому не готовы ни клиенты, ни банки. Что же касается блокировки средств на 25 дней и передачи данных получателя плательщику, то, «для следственных действий этого будет мало, а для появления новых схем получения персональных данных клиентов банков — вполне достаточно».

Глава проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева считает, что введение подобных «репрессивных мер» может вызвать негативную реакцию населения, поскольку служба безопасности банка может посчитать подозрительными массовые зачисления средств, например, по благотворительным сборам на срочную операцию больному ребенку.

Максим Буйлов