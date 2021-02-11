Мэрия Белгорода выставила на продажу подаренный Land Cruiser

Администрация Белгорода включила в план приватизации на 2021 год автомобиль Toyota Land Cruiser, подаренный городу в 2020 году Белгородской ипотечной корпорацией. На изменения в плане обратили внимание в «Бел.ру». В документе указана стоимость автомобиля — 6,61 млн руб.

Напомним, в 2020 году автомобиль рыночной стоимостью 6,6 млн руб. был передан мэрии и зарегистрирован за МКУ «Управление обеспечения деятельности администрации города Белгорода». Глава города Юрий Галдун назвал подарок «неплохим», позднее пояснив, что был неосторожен в формулировках. В январе прокуратура Белгорода внесла мэрии представление об устранении выявленных нарушений законодательства о противодействии коррупции.

«При наличии дефицита бюджета городского округа (в 2020 году — более 365 млн руб., в 2021 году — 414 млн руб.) содержание нового автомобиля повлечет расходование бюджетных средств, а также его налогообложение в повышенном размере, сопоставимом с налогообложением семи автомобилей средней ценовой категории»,— подчеркивали в надзорном ведомстве. Там также увидели «коррупционные риски» в получении дорогого подарка, отметив и «широкий общественный резонанс». В ходе заседания совета председателей постоянных комиссий горсовета, посвященного обсуждению ситуации, депутаты отметили, что привлечь главу города к дисциплинарной ответственности по трудовому договору нельзя, но посоветовали ему быть осторожнее в высказываниях. Проект решения горсовета относительно инцидента может быть рассмотрен на ближайшем заседании 16 февраля.