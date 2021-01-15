Прокуратура внесла представление мэрии Белгорода из-за полученного в подарок автомобиля

Прокуратура Белгорода внесла представление мэрии об устранении выявленных нарушений законодательства о противодействии коррупции. Речь идет о полученном в подарок автомобиле Toyota Land Cruiser 200, переданном мэрии Белгородской ипотечной корпорацией.

Автомобиль стоимостью 6,6 млн руб. уже был зарегистрирован за МКУ «Управление обеспечения деятельности администрации города Белгорода» и передан в муниципальную собственность. При этом ранее, в ходе кампании по сокращению затрат на содержание автопарка, мэрия продала 46 автомобилей, в том числе и аналогичный полученному. «При наличии дефицита бюджета городского округа (в 2020 году — более 365 млн руб., в 2021 году — 414 млн руб.) содержание нового автомобиля повлечет расходование бюджетных средств, а также его налогообложение в повышенном размере, сопоставимом с налогообложением семи автомобилей средней ценовой категории»,— подчеркнули в прокуратуре. Там также увидели «коррупционные риски» в получении дорогого подарка, отметив и «широкий общественный резонанс». Представление должно быть рассмотрено на очередном заседании с участием представителей работодателя главы Белгорода — депутатов горсовета.

Олег Мухин