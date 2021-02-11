Белоруссия направила документы об экстрадиции Цепкало из Латвии

Белоруссия направила в Латвию запрос на выдачу бывшего претендента на пост белорусского президента Валерия Цепкало, сообщил председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич. Ранее государственный телеканал «Беларусь 1» сообщал, что оппозиционеру вменяют получение взяток в особо крупном размере.

«Конечно же, все отправлено. Все документы отправлены в установленном порядке через генеральную прокуратуру, и мы ждем ответа как от польской стороны, так и от латвийской»,— передает «РИА Новости» слова господина Носкевича. Напомним, Белоруссия также намерена добиться у Польши экстрадиции основателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и бывшего главного редактора канала Романа Протасевича. Генпрокуратура Польше ранее подтверждала, что передала документы об экстрадикции соответствующей прокуратуре.

После президентских выборов в Белоруссии, прошедших в 2020 году, в стране проходят акции протеста. ЦИК не допустил господина Цепкало до участия в выборах из-за, объяснив решение нехваткой достоверных подписей избирателей. Оппоненты господина Лукашенко, не допущенные или снятые с выборов, объединили кампании вокруг Светланы Тихановской, супруге находящегося под стражей оппозиционера Сергея Тихановского.

В августе, на фоне протестов в Белоруссии, господин Лукашенко встретился с президентом России Владимиром Путиным. Как ранее сообщал “Ъ”, стороны обсуждают возможность новой встречи 22 или 25 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил факт подготовки встречи, но отметил, что ее повестка еще не определена.

Подробнее о готовящейся встрече — в материале “Ъ” «Александр Лукашенко ведет страну к деньгократии».