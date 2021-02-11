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Спикер парламента Дагестана назвал фейком видео, где он угрожает подбросить неугодным кандидатам наркотики

Председатель Народного собрания Дагестана, секретарь регионального отделения «Единой России» Хизри Шихсаидов назвал монтажом опубликованный накануне в соцсетях видеоролик, в котором якобы он объясняет, что нейтрализовать неугодных кандидатов на предстоящих выборах можно, подбрасывая им патроны и наркотики.

Видеоролик, якобы снятый камерой наблюдения в кабинете главы Кумторкалинского района республики, появился в минувшую среду, 10 февраля, на Telegram-канале «Алибабаич». Судя по дате на записи, она была сделана 10 сентября прошлого года, то есть за три дня до выборов сельских депутатов в районе.

«Мы найдем, как их убрать,— говорит похожий на господина Шихсаидова человек в присутствии нескольких людей, в том числе лидера регионального отделения "Справедливой России" Камила Давдиева.— Мы знаем, как это делать. У нас патронов много, наркотиков много… Найдем у него наркотики в кармане».

По данным того же Telegram-канала, свидетелями происходящего были также депутаты парламента Биярслан Изиев (КПРФ) и Айнутдин Зиявутдинов (ЕР).

В тот же день около полуночи Хизри Шихсаидов прокомментировал это видео на своей странице в Instagram. «Думаю, что "монтажники" с "хорошей фантазией" ничего другого придумать не смогли. Это все легко могут опровергнуть сидящие там люди. И вообще, мне некогда заниматься подобной риторикой, время даст ответы на все вопросы… Сегодня был в селе Коркмаскала, там все живы и здоровы) Желаю всем добра!»

Запись и иллюстрирующая пост фотография были сделаны после рабочей поездки спикера парламента в Кумторкалинский район.

По данным еженедельника «Новое дело», «Единая Россия» потерпела поражение на сентябрьских выборах в районе, получив всего 37,5% мандатов. При этом в райцентре Коркмаскала единороссы не получили ни одного мандата из 19. В сформированном после выборов районном собрании депутатов «Единая Россия» получила восемь мест из 17.

Юлия Рыбина, Махачкала


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