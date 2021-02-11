Несколько улиц в Усть-Лабинске газифицируют до ноября 2022 года

Улицы, входящие в 302-ой квартал Усль-Лабинска, получат голубое топливо до конца следующего года, - сообщает пресс-служба администрации края со ссылкой на слова вице-губернатора Александра Трембицкого.

«Проект газопровода уже разработан. На строительство потребуется 18,5 млн руб. Процесс газификации разбит на три этапа. Работы планируется завершить до ноября 2022 года», - сообщил господин Трембицкий.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, депутаты регионального парламента рекомендовали минфину края проработать вопрос возможности увеличения финансирования подпрограммы «Газификация Краснодарского края». Уровень обеспеченности голубым топливом на Кубани сейчас составляет 83,2%. Поселения, в которые не проведен газ, в основном расположены в горной местности или на значительном удалении от административных центров.

Андрей Ульченко