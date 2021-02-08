Депутаты Кубанского парламента рекомендовали увеличить финансирование газификации

Сегодня, 8 февраля, народные избранники предложили региональному минфину проработать вопрос возможности увеличения финансирования подпрограммы «Газификация Краснодарского края», входящей в региональную госпрограмму по развитию топливно-энергетического комплекса. Об этом зашла речь на еженедельной планерке в парламенте, которая была посвящена вопросам газификации, сообщается в пресс-релизе законодательного органа региона.

Уровень обеспеченности голубым топливом на Кубани сейчас один из самых высоких в стране, он составляет 83,2%. «Однако до сих пор часть жителей региона все еще остается без голубого топлива. Поселения, в которые не проведен газ, расположены либо в горной местности, либо на значительном удалении от административных центров. При этом к 2030 году уровень газификации должен быть стопроцентным», - рассказал спикер Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

В частности, депутаты обсудили ситуацию с подключением к газу жителей Туапсе. Эта проблема существует здесь уже не одно десятилетие. «Если говорить об удаленных от административных центров территориях, то там, как правило, люди не живут постоянно. Однако при отсутствии голубого топлива эти поселения никогда не станут местами постоянного проживания», - отметил Юрий Бурлачко.

Андрей Ульченко