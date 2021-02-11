Центр развития туризма готов заплатить 500 тыс. рублей за проведение двухсот тестирований на COVID-19

ГБУ «Центр развития туризма» Пермского края объявило запрос котировок на проведение анализов на COVID-19. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Как указано в техническом задании, исполнитель должен оказать медицинские и лабораторные услуги, позволяющие установить наличие или отсутствие коронавирусной инфекции COVID-19 у делегатов Пермского края, принимающих участие в мероприятиях различного уровня в 2021 году. Всего требуется провести 200 ПЦР-тестов. Для проведения анализов необходимо оборудовать три пункта в территориях, которые укажет заказчик. График сдачи тестов и пофамильный список делегатов также представляет заказчик.

Срок оказания услуг — с момента подписания контракта до 31 июля 2021 года. Максимальная стоимость контракта определена в 499 тыс. руб.