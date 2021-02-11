«Газпром» рассчитывает запустить «Северный поток-2» в 2021 году

«Газпром» планирует ввести в эксплуатацию строящийся российский газопровод «Северный поток-2» в 2021 году, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы презентации компании на межотраслевом мероприятии «Использование научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли».

Ранее сообщалось, что прокладку двух ниток газопровода в Дании, предпоследнем участке строительства, планируется завершить до конца апреля. Однако в начале февраля председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген призвал ввести мораторий на строительство трубопровода, чтобы создать паузу для переговоров. Напомним, против завершения проекта, выгодного России и ЕС, активно выступают США. Против компаний, участвующих в строительстве газопровода, введено множество санкций.

В каком случае Вашингтон может отказаться от ограничений в отношении «Северного потока-2» — в материале “Ъ FM” «Санкции США снимутся на своих условиях».