В Бундестаге предложили ввести мораторий на «Северный поток-2»

Председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген призвал вместо санкций ввести мораторий на строительство трубопровода «Северный поток-2». В интервью Deutschlandfunk он предложил использовать возможный «перерыв» для того, чтобы ЕС и США могли вступить в переговоры с Россией.

«Если международное соглашение могло бы исключить возможность использования трубопровода в качестве геополитического оружия против стран Восточной Европы, то можно было бы сотрудничать с Россией в области энергетической политики»,— заявил господин Реттген.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии, его мощность должна составить 55 млрд куб. м в год. Оператор проекта — Nord Stream 2 AG, единственный акционер этой компании — «Газпром».

Строительство «Северного потока-2» было приостановлено в декабре 2019 года из-за санкций США. Прокладка продолжилась спустя год.

21 января Европарламент принял резолюцию с призывом остановить строительство «Северного потока-2» из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Позже представитель Еврокомиссии заявил, что Евросоюз не может помешать группе частных фирм строить проект «Северный поток-2», если на строительство трубопровода согласна Германия.

Подробнее о резолюции читайте в публикации “Ъ” «Алексея Навального пустили вне очереди».