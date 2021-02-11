Модернизация центральной больницы в Балахне обойдется в 218 млн рублей

На ремонт и переоснащение Балахнинской Центральной районной больницы (ЦРБ) направят 218 млн руб. до 2025 года. Средства выделяются по программе модернизации первичного звена здравоохранения, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В том числе, из выделяемых средств на капитальный ремонт помещений направят 112 млн руб. Еще 55 млн руб. выделят на покупку оборудования: цифрового рентгеновского аппарата, аппаратов УЗИ, эндоскопических стоек. Также планируется закупить 13 новых автомобилей.

Как ранее сообщалось, всего на модернизацию нижегородских больниц до 2025 года выделят более 15,5 млрд руб., из них 2,8 млрд руб. планируется потратить уже в 2021 году.

Анастасия Еремина