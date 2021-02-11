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Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Липецкой области сняли запрет на ночную работу кафе и ресторанов

Оперштаб Липецкой области по борьбе с распространением коронавируса снял ограничения на работу кафе и ресторанов в регионе после 23:00. Об этом сообщили в администрации области.

Напомним, за минувшие сутки в Липецкой области коронавирус был выявлен у 143 человек (с начала 2020 года — у 22,5 тыс.). 230 человек за сутки выздоровело (18,9 тыс.), трое умерло (395). Первым компонентом вакцины «Спутник V» в регионе привито 31,3 тыс. человек, оба компонента получили 1984 липчанина. В шести инфекционных госпиталях действуют 1900 коек для больных COVID-19, свободный коечный фонд составляет 30%. Рассматривается возможность дальнейшего перепрофилирования коек под плановую медпомощь.

Олег Мухин


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