Суд в Киеве отменил решение о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта в честь украинского националиста Степана Бандеры, следует из судебного решения. Постановление может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

В постановлении Окружного суда говорится, что решение Киевского горсовета о переименовании ряда улиц было принято с нарушением процедур. Суд установил, что при принятии решения о переименовании горсоветом не было учтено мнение ряда лиц и организаций. Также горсовет не провел историческое исследование относительно критериев отбора новых названий улиц.

Решение о переименовании Московского проспекта в честь Степана Бандеры было принято в июле 2016 года в рамках закона о декоммунизации. Тогда же было постановлено переименовать улицы Кутузова, Суворова и переулок Кутузова. В частности, улица Суворова была переименована в улицу Михаила Омельяновича-Павленко. Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в Facebook сообщал, что Михаил Омельянович-Павленко в годы Великой Отечественной войны был «нацистским коллаборантом и организатором дивизии СС "Галичина"».

Окружной суд Киева в 2019 году уже отменял решение городских властей о переименовании двух проспектов в честь главы Организации украинских националистов Степана Бандеры и командира Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России) Романа Шухевича. Проспектам должны были быть возвращены прежние названия — Московский и Генерала Ватутина соответственно. Однако в декабре Апелляционный суд города Киева обжаловал это решение по обращению Украинского института национальной памяти.

Подробнее — в материале «В Киев вернули чуть больше Московского».