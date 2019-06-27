В Киев вернули чуть больше Московского

В Киеве вошла в острую фазу «война переименований». Окружной суд украинской столицы отменил решение городских властей о переименовании двух проспектов в честь главы Организации украинских националистов Степана Бандеры и командира Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича. Проспектам должны быть возвращены прежние названия — Московский и Генерала Ватутина соответственно. Впрочем, мэр Киева Виталий Кличко пообещал противостоять попыткам остановить декоммунизацию в стране. Решение суда может быть оспорено в вышестоящих инстанциях. А вот в Харькове сложилась противоположная ситуация: вопреки мнению центральных властей на карту города вернулся проспект Маршала Жукова.

Принятое в среду судебное решение стало еще одним эпизодом в юридической войне, которую вот уже несколько лет ведут сторонники и противники переименований. Киевский городской совет проголосовал за изменение названия Московского проспекта в 2016 году, а проспекта Генерала Ватутина (командовал частями, освободившими в 1943 году Киев от нацистской оккупации) — в 2017-м. Причем если с переименованием в честь Степана Бандеры у властей поначалу не было никаких проблем, то с Романом Шухевичем сразу возникли трудности. Так, в декабре 2016 года, во время первого рассмотрения законопроекта о переименовании проспекта Генерала Ватутина, за проголосовал лишь 41 из 61 депутата, необходимого для утверждения инициативы. Вскоре после этого голосования на сайте мэрии появилась петиция с требованием вернуться к вопросу. Мэрия провела онлайн-голосование, большинство из участников которого высказались за новое название. В июне 2017 года этот вопрос был вновь внесен в повестку дня горсовета. На этот раз законопроект поддержали 69 депутатов, после чего присутствовавший на заседании сын Романа Шухевича, депутат Верховной рады Юрий Шухевич заявил, что с улиц Киева убрано еще одно «родимое пятно большевизма».

Это решение городских властей пытались оспорить сразу несколько общественных организаций, обратившихся в окружной суд с требованием не лишать город проспекта, названного в честь генерала Ватутина. Суд тогда иск удовлетворил и 12 июня 2017 года распорядился приостановить процесс переименования проспектов как представляющий «очевидную опасность» для истцов — «Антифашистской правозащитной лиги», «Еврейской правозащитной группы», а также Института правовой политики и социальной защиты.

С тех пор вокруг названия проспекта продолжались судебные споры, хотя городские власти официально объявили о вступлении в силу закона о присвоении проспекту имени командира УПА. На соответствующую публикацию в газете киевской администрации «Крещатик» тоже поступали жалобы в суд, причем от того же набора истцов. Эти три общественные организации стоят и за нынешним, удовлетворенным судом иском об отмене переименования.

Согласно реестру компаний Украины, среди учредителей всех трех организаций, недовольных переименованием проспектов, есть один и тот же человек — Елена Бережная. Более того, две организации — «Антифашистская правозащитная лига» и «Еврейская правозащитная группа» — зарегистрированы по одному и тому же адресу. А вот Институт правовой политики и социальной защиты базируется в другом киевском районе, причем целиком уместился в одной квартире. Вероятнее всего, в той самой, в которой живет госпожа Бережная и в которой в конце прошлого года Служба безопасности Украины (СБУ) проводила обыск в рамках досудебного расследования дел о государственной измене и попытке переворота. Тогда у Елены Бережной нашли огнестрельное оружие, золото в слитках и письмо, адресованное главе российского МИДа Сергею Лаврову: активистка просила министра «незамедлительно принять меры реагирования» для освобождения граждан РФ, находящихся в украинских тюрьмах и СИЗО, в том числе и по обвинениям в терроризме. Украинцам Елена Бережная известна прежде всего как мать погибшей в ДТП в 2017 году Ирины Бережной, экс-депутата от Партии регионов. Мать и дочь всегда были противницами Майдана, открыто поддерживали бежавшего с Украины президента Виктора Януковича и выступали за сохранение дружеских отношений с РФ.

Чем руководствовался суд Киева, поддержав позицию общественных организаций, пока неизвестно.

Мотивационная часть решения будет опубликована через пять дней после удовлетворения иска. После этого решение окружного суда может быть оспорено в высших инстанциях. В горадминистрации Киева заявили, что направят все необходимые для обжалования документы сразу же, когда получат все бумаги из окружного суда. Более того, мэр Виталий Кличко пообещал противостоять вмешательству в процесс переименований не только в судах высших инстанций. «На следующей сессии Киевского горсовета мы, в соответствии с процедурой, еще раз утвердим решение о переименовании советских проспектов»,— пообещал он в своем Telegram-канале.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предупредил инициаторов переименования, что, лишая проспекты имен Шухевича и Бандеры, они покушаются на национальные символы государства. «Бандера стал одним из символов бескомпромиссной борьбы украинцев за свободу. А после бестолкового решения киевского окружного суда его имя хотят сделать символом российского реванша. Люди, которые запустили этот процесс, просчитались. Бандера станет началом их конца»,— написал господин Вятрович в Facebook.

Источник “Ъ” в мэрии украинской столицы считает, что, отменяя решение о переименовании, судьи руководствовались не столько интересами подавших иски общественных организаций, сколько своими собственными.

«Посмотрите на решения, принятые окружным судом только за последние несколько месяцев: национализацию Приватбанка признал незаконной, остановил конкурс на должность главы таможенной службы, застопорил переименование Украинской православной церкви Московского патриархата, которую обязали включить в название упоминание о том, что она российская. Если мне кто-то скажет, что во всех этих делах судьи руководствовались какими-то еще интересами, кроме шкурных, то он либо идиот, либо в доле»,— сообщил источник, добавив, что в судах более высоких инстанций у Елены Бережной и ее единомышленников практически нет шансов на победу.

«Война переименований» обострилась не только в Киеве. Так, в Харькове начали менять таблички на домах, расположенных на проспекте Петра Григоренко, на прошедшей 19 июня сессии горсовета его было решено переименовать в проспект Маршала Жукова. Проспект носил имя советского военачальника до лета 2016 года, когда был назван в честь украинского диссидента и правозащитника Петра Григоренко. Тогда поводом для присвоения нового имени стала набиравшая в стране обороты декоммунизация. Инициатором возвращения прежнего названия стал харьковский мэр Геннадий Кернес. Между тем в Министерстве юстиции Украины решение горсовета назвали нарушением закона о декоммунизации, а вице-премьер Вячеслав Кириленко пообещал обратиться в правоохранительные органы с просьбой проверить законность действий властей Харькова.

Матвей Шиманов, Киев