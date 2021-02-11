В Кургане арестовали челябинского дорожника за дачу взятки местному чиновнику

Курганский городской суд заключил под стражу фактического руководителя ООО «Южноуральский дорожный сервис» (Челябинск), обвиняемого в даче взятки сотруднику администрации Кургана, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, 4 февраля руководитель челябинской компании, занимающейся строительством и ремонтом автодорог, лично передал взятку в размере 800 тыс. руб. должностному лицу администрации Кургана в его служебном кабинете. За эти деньги бизнесмен рассчитывал на содействие в получении муниципального контракта по благоустройству Кургана, а также за общее покровительство. Однако чиновник обратился в правоохранительные органы.

Руководителю ООО «Южноуральский дорожный сервис» предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Расследование уголовного дела продолжается.