На Кубани чиновник крайадминистрации извинился перед судьями за клевету

Сергей Кравец, высокопоставленный сотрудник министерства природных ресурсов Краснодарского края, выложил в интернет запись с извинениями перед судьями за ложную информацию, которую он высказал в беседе со своими знакомыми предпринимателями. Накануне стало известно, что против господина Кравца возбуждено дело о клевете (ст. 128.1 УК РФ).

Аудиозапись разговора с участием чиновника и предпринимателей несколько дней назад обнародовал адвокат Дмитрий Новиков. Сергей Кравец, который взялся помочь своим знакомым Геннадию Шунину и Людмиле Хмельницкой в судебных спорах об имуществе, рассказал им, что он якобы платил нескольким судьям за вынесение нужных решений. «Никогда я денежные средства никому не передавал,— заявил на видеозаписи господин Кравец.— Большинство судей, указанных мной, мне даже лично не знакомы. В содеянном раскаиваюсь»,— заявил чиновник. В министерстве природных ресурсов края сообщили, что по факту публикации записей идет проверка.

Подробно о возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Кравца — в материале “Ъ-Юг” «О судьях наговорили лишнего»

Анна Перова, Краснодар