В Ярославской области на развитие медицины направят 1,5 млрд рублей

В 2021 году Ярославской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» будет выделено около 1,5 млрд руб., сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что из этой суммы 1,1 млрд руб. будет направлено на борьбу с онкозаболеваниями, в том числе на продолжающееся строительство хирургического корпуса областной онкологической больницы. Для больницы планируется закупить более 20 различных медицинских аппаратов.

По словам губернатора Дмитрия Миронова, столь значительные финансовые вливания в развитие онкологической помощи позволит усилить работу по диагностике и лечению онкозаболеваний,

«Рак – очень коварная болезнь, поэтому очень важно сделать все для ее выявления на ранней стадии, это дает больше шансов на благополучный исход. При этом не будем забывать и про наших сердечников. Большие средства – порядка 300 млн руб. – будут направлены на развитие кардиологической службы»,– рассказал господин Миронов.

В пресс-службе отметили, что в регионе для совершенствования лечения сердечно-сосудистых заболеваний продолжится дооснащение областного сосудистого центра и первичных сосудистых отделений. Для этого федеральный бюджет выделил области 79 млн руб. Всего в 2021 году в рамках национального проекта на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями в регионе направят около 220 млн руб.

По информации правительства, в наступившем году в области будут продолжена работа по созданию вертолетных площадок у некоторых медицинских учреждений. Для этого выделяется более 25 млн руб.

Антон Антонов