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Банк Уралсиб запустил услугу дистанционного проведения ипотечных сделок

Банк Уралсиб запустил дистанционное проведение ипотечных сделок при покупке готовой или строящейся квартиры у застройщиков – партнеров банка, в том числе – по программам льготной ипотеки.

Услуга позволяет провести удаленно все ключевые этапы сделки – оформить ипотечный кредит, заключить договор приобретения квартиры (ДКП, ДДУ), подать электронно документы в Росреестр и после этого получить полный пакет зарегистрированных документов на электронную почту.

Документы подписываются сторонами сделки с использованием УКЭП (Усиленной квалифицированной электронной подписью), которую клиенту выпустит банк или застройщик.

В случае, если покупатель еще не является клиентом Банка Уралсиб, после одобрения кредита и выбора (бронирования) квартиры ему необходимо прийти лично в любой из офисов банка всего один раз для идентификации и открытия текущего счета – в любое удобное время не позднее дня сделки.

Более подробно ознакомиться с условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита – можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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