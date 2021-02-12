«Зенит» оставили в одиночестве

Россия получила очень скромное по своим высоким меркам представительство в play-off Лиги чемпионов. Из трех отечественных клубов, выступавших на групповом этапе, путевку в четвертьфинальную стадию удалось добыть лишь самому титулованному — казанскому «Зениту». Победители предыдущих чемпионатов страны — новосибирский «Локомотив» и кемеровский «Кузбасс» — с дистанции сошли, провалившись прежде всего в матчах против итальянских конкурентов.

Вчера завершилась групповая стадия волейбольной Лиги чемпионов, которую Европейская конфедерация волейбола (CEV), творчески переработав мировой спортивный опыт, провела в специфическом формате. Турниры в пяти группах были помещены в «пузыри безопасности». В прошлом году в них в течение трех дней игрались матчи первого круга, теперь — второго. В рамках заключительного тура состоялись и игры с участием всех трех российских участников турнира: «Зенит» (группа C) встречался у себя в Казани со словенской «Любляной», «Кузбасс» (группа D) — в Италии c польской «Варшавой», а «Локомотив» (группа E) — в Германии с чешским «Карловарско». Но так вышло, что ни для одной из трех команд ее матч не имел абсолютно никакого турнирного значения. Путевки в четвертьфинальную стадию Лиги чемпионов получали пять победителей групп и три финишировавших вторыми клуба с лучшими показателями. Так вот, «Зенит» перед этим туром успел обеспечить себе первое место в квартете, а положение «Кузбасса» и «Локомотива» оказалось куда печальнее. Кемеровчане не имели никаких шансов подняться со своей четвертой строчки в таблице выше третьей, «Локомотив» — поменять вторую на верхнюю или хотя бы набрать достаточно очков, чтобы забраться в ту самую тройку счастливчиков, кто не выиграл групповой турнир.

Итог по слишком высоким меркам России, для которой волейбольные успехи на всех уровнях явление привычное, очень скверный, тем более в сочетании с тем фактом, что неделю назад на групповом этапе основного еврокубка у женщин срезались вообще все три отечественных клуба. Лига чемпионов в волейболе существует с начала века. И с 2002 года мощная российская лига неизменно делегировала в play-off как минимум две команды, а часто их бывало там и три.

Оба сибирских клуба погубили прежде всего столкновения с грандами итальянского волейбола, конкурирующего с российским за статус сильнейшего в Европе. Некоторое время явное преимущество было на стороне России, в последнее время складывается ощущение, что вперед потихоньку снова вырывается Италия, активно инвестирующая деньги в иностранных звезд. «Кузбасс» дважды проиграл «Модене», а «Локомотив» — «Трентино». Причем первая, еще прошлогодняя осечка действующих чемпионов страны (кемеровчане завоевали золото до «Локомотива», в чемпионате 2019 года) была особенно обидной. Вспышки коронавируса в этом розыгрыше были нередкостью, и перед первым кругом из-за него пострадали и «Локомотив», и «Трентино». Итальянская команда понесла вроде бы чуть ли не фатальные потери, лишившись двух связующих. Пасовать у них пришлось диагональному Нимиру Абдель-Азизу, но, уступая 0:2 по сетам, «Трентино» все же вырвал победу на тай-брейке, а во втором круге, уже в боевом составе, разбил железнодорожников убедительно, всухую. «Кузбасс» же, который год назад, до мартовской остановки Лиги чемпионов из-за коронавируса, успел даже — единственный среди всех прорвавшихся в кубковую стадию — проскочить в полуфинал, отнял у «Модены» в общей сложности одну партию и на фоне оппонента смотрелся чрезвычайно бледно.

Таким образом, Россию в play-off будет представлять лишь самый титулованный и самый известный ее клуб, для которого выступление в этой Лиге чемпионов имеет колоссальное значение с точки зрения имиджа. Во второй половине предыдущего десятилетия «Зенит» доминировал в Европе. Он выиграл Лигу чемпионов четырежды подряд, прежде чем в 2019 году наконец уступил титул, потерпев в финальном матче поражение от итальянской «Чивитановы», а попытка вернуть звание вылилась в грандиозный конфуз. Без своего тренера Владимира Алекно, бравшего паузу в карьере, казанцы потерпели сокрушительный еврокубковый провал, не сумев «выжить» в группе.

Сейчас Алекно, уже сообщивший, что после окончания сезона собирается из-за накопившейся «усталости» от «постоянного давления» все же распрощаться с тренерской деятельностью, опять руководит «Зенитом», а первый барьер его клуб взял легко, пройдя всю дистанцию без срывов. При этом нужно знать, что казанцам, которых в национальном первенстве потряхивает (в шести турах после Нового года — три проигрыша), в отличие от «Кузбасса» и «Локомотива», с группой повезло. Наиболее опасного из очутившихся в ней противников — польский «Ястшембский» — коронавирус потрепал так, что он не сыграл ни единого матча в розыгрыше: во всех ему были записаны технические поражения. А расположившийся вслед за «Зенитом» «Берлин», с которым казанцы в очных встречах разбирались без проблем,— это клуб крепкий, но по уровню игры, подбору волейболистов, как ни крути, неровня итальянскому авангарду.

Алексей Доспехов