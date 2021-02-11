Свердловского экс-чиновника будут судить за получение взяток на 11,8 млн рублей

Прокуратура ЗАТО Лесной (Свердловская область) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего советника вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, а также экс-заместителя главы Лесного — Владислава Русакова. Он обвиняется по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, с 2014 по 2018 годы господин Русаков, находясь в должности замглавы ЗАТО Лесной, получил более 5,9 млн руб. взятки за общее покровительство и пособничество при заключении с бизнесменом договоров на поставку в городские учреждения продуктов питания на общую сумму свыше 84 млн руб.

«Это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов организаций, занимающихся реализацией продуктов питания на территории Свердловской области, и охраняемых законом интересов государства», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, несмотря на запрет заниматься предпринимательской деятельностью, будучи государственным чиновником, обвиняемый в период с 2005 по апрель 2020 годы через доверенных лиц и близких родственников принимал участие в деятельности коммерческих организаций, предоставляя им льготы, преимущества и общее покровительство. За это он также получил свыше 5,9 млн руб.

Уголовное дело направлено в городской суд Лесного для рассмотрения по существу.