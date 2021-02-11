ЦБ запретит банкам вводить низкие лимиты на переводы через Систему быстрых платежей

Центробанк с 1 октября планирует установить суточный лимит на переводы через Систему быстрых платежей (СБП) на уровне не менее 150 тыс. руб.

«Скорректировать свои лимиты банки должны будут до 1 октября 2021 года. Это позволит повысить доступность переводов через СБП для граждан»,— говорится в проекте указания регулятора (.pdf).

Кроме того, с 1 апреля 2022 года банки должны будут обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги через СБП с помощью мобильного приложения, разработанного национальной системой платежных карт. «Это приложение позволяет провести сканирование QR-кода по удобному клиентскому пути и расплатиться через СБП в любых торгово-сервисных предприятиях, которые принимают такой способ оплаты»,— сообщает регулятор.

Новое требование затронет Сбербанк, у которого суточный лимит на переводы через СБП установлен в размере 50 тыс. руб. У остальных крупных банков в среднем лимит установлен на уровне 150 тыс. руб.

К концу 2020 года к системе быстрых платежей подключились почти все банки, которые должны были сделать это по закону. На начало февраля только четыре из 195 банков этого не сделали. С 1 января использовать СБП должны банки с универсальной лицензией, которые работают с платежной системой «Мир» и соответствуют другим критериям. Из статистики банка «Русский стандарт» следует, что около 76% россиян в 2020 году переводили в рамках системы суммы до 100 тыс. руб. в месяц.