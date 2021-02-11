В Рыбинске бывшего директора УК за ущерб в 150 млн рублей оштрафовали на 100 тысяч рублей

В городе Рыбинске Ярославской области 50-летний бывший генеральный директор ОАО «Управляющая компания» и бывший депутат муниципального совета Сергей Ситников признан виновным в причинении материального ущерба двум организациям на сумму более 150 млн руб., сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Подсудимый обвинялся по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). По решению суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. В прокуратуре уточнили, что в настоящее время, приговор в законную силу не вступил.

Согласно материалам дела, обвиняемый, занимая должность генерального директора ОАО «Управляющая компания», в период с января 2015 года по апрель 2018 года частично исполнял условия договоров с МУП «Теплоэнерго» о снабжении тепловой энергией и горячей водой.

«Он давал указания не перечислять в полном объеме собранные с потребителей денежные средства поставщику коммунального ресурса, и использовал их на другие цели, в том числе связанные с выполнением иных обязательств, возглавляемого общества, а также в личных целях»,— пояснили в прокуратуре, уточнив, что бывший директор направлял денежные средства на уплату административных штрафов и погашение кредита.

По данным прокуратуры, в результате указанных действий МУП «Теплоэнерго» причинен ущерб в размере более 55 млн руб., и ОАО «Управляющая компания» более 97 млн руб.

Дарья Сабаева