В Челябинске планируют провести марш памяти Бориса Немцова

Региональные отделения партии «Яблоко» и Партии народной свободы (ПАРНАС) уведомили администрацию Челябинска о проведении марша памяти Бориса Немцова 27 феврале. Документы поданы сегодня, сообщает председатель челябинского «Яблока» Ярослав Щербаков в Facebook.

Участники марша, посвященного шестой годовщине убийства оппозиционного политика, планируют пройти по тротуару проспекта Ленина – от памятника Курчатову до Алого поля, где в сквере организаторы хотят провести митинг. Заявленная численность участников – до 499 человек.