Индийский стартап впервые в мире успешно испытал напечатанный на 3D-принтере ракетный двигатель

Индийский стартап Agnikul Cosmos первым в мире создал работающий ракетный двигатель, полностью напечатанный на 3D-принтере. На печать ушло менее 72 часов. 9 февраля прошли успешные испытания. Двигатель способен доставлять грузы на околоземную орбиту на высоте 700 км весом до 100 кг.

Ракетный двигатель Agnikul Cosmos представляет собой одно цельное устройство без необходимости сборки по деталям. Обычно ракетные двигатели требует свыше 100 деталей для полноценной работы, собираемых в индивидуальном порядке, в том числе форсунки, воспламенитель, каналы охлаждения, коллекторы для топлива и кислорода. Тестируемая версия предназначена для установки на уровне моря и имеет регенеративное охлаждение.

Евгений Федуненко