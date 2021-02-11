Повторно арестованная ростовская активистка объявила голодовку

В Ростове активистка Юлия Морозова повторно арестована Кировским районным судом на семь суток по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга) за участие в несанкционированной акции в поддержку Навального 23 января. В знак протеста госпожа Морозова объявила голодовку. Об этом сообщается в telegram-канале ростовских активистов «Солидарность».

По данным telegram-канала, Юлия Морозова 10 февраля вышла на свободу после десятисуточного ареста по той же статье за участие в шествии, которое прошло 31 января. На выходе из спецприемника она была задержана сотрудниками центра по борьбе с экстремизмом. Вечером суд назначил активистке семь суток ареста по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга). Как сообщают активисты, репорт о вменяемом госпоже Морозовой нарушении был составлен 10 февраля.

Напомним, 23 января и 31 января во многих городах страны прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По оценкам корреспондентов «Ъ», в Ростове-на-Дону 23 января в протестном шествии приняли участие около 3 тыс. человек, а 31 января — около 700.

Наталья Шинкарева