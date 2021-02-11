Хачанов пробился в третий круг Australian Open

24-летний россиянин Карен Хачанов обыграл литовца Ричардаса Беранкиса во втором круге Australian Open. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4, 6:4. В третьем круге он встретится с победителем матча между итальянцем Маттео Берреттини и чехом Томашом Махачем.

На турнирах серии Большого шлема россиянин доходил до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции (2019), а на двух прошлых розыгрышах Australian Open — до третьего круга соревнований. Это стало его лучшим результатом на турнире. Сейчас россиянин занимает 20-ю строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

О выступлении россиян в Мельбурне — в материале “Ъ” «Первый круг — без потерь».