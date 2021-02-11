Представитель ВОЗ в РФ привилась от коронавируса вакциной «Спутник V»

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сделала прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Она сказала, что чувствует себя хорошо, и отметила, что вакцинация должна быть только добровольной.

«Прививки, как и любые другие медицинские вмешательства,— это индивидуальное решение каждого человека. В соответствии с национальной политикой вакцинации против COVID-19 в Российской Федерации, стране, где я нахожусь, я привилась одной из двух утвержденных на национальном уровне вакцин,— сказала госпожа Вуйнович ТАСС.— Я хорошо себя чувствую. Что касается решений других людей, то это остается на усмотрение каждого человека и относится к конфиденциальной и частной жизни».

Вакцинация против коронавируса в России началась 18 января. Привиться можно препаратом «Спутник V» Центра имени Гамалеи, но скоро начнет широко применяться вакцина «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». Вакцинация в России является добровольной. Однако в регионах врачи и учителя периодически сообщают о «добровольно-принудительных» прививках. К настоящему времени привились около 2,2 млн человек.

Может ли вакцинация стать обязательной — в материале “Ъ” «Не уколяй меня без нужды».