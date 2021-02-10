Минфин и ЦБ хотят увеличить лимит взноса на ИИС до 3 млн рублей

Минфин и Центробанк намерены увеличить максимальный взнос на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) с 1 млн до 3 млн руб., сообщил глава Министерства финансов России Антон Силуанов. Он добавил, что ведомства работают над стратегией развития финрынка России до 2030 года.

«Мы будем дальше развивать хорошо зарекомендовавший себя институт инвестиционных счетов… Сегодня можно вложить максимум 1 млн руб., предлагаем расширить такие возможности до 3 млн руб. и предоставить возможность изъятия этих средств без потери налоговых преференций в особых жизненных ситуациях»,— сказал господин Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства (цитата по ТАСС).

Министр также заявил о недопустимости «агрессивного маркетинга» со стороны брокеров-посредников и анонсировал новый законопроект по защите граждан в этой сфере. «Законопроект как раз защищает наших граждан от такой агрессивной политики со стороны финансовых посредников, финансовых институтов, которые предлагают сложные инвестиционные продукты нашим людям»,— сказал господин Силуанов. По его словам, документ наделяет ЦБ правом «определять требования к составу и качеству предоставляемой информации». «Именно на это обращено сейчас наше самое пристальное внимание — на то, чтобы не допустить агрессивный маркетинг финансовых посредников»,— добавил он.

1 февраля господин Путин призвал защитить интересы неопытных инвесторов, которые вкладываются в рынок ценных бумаг. Ранее ЦБ разработал законопроект, который призван запретить до конца 2022 года банкам и брокерам продавать сложные инвестиционные продукты розничным инвесторам даже после положительного тестирования. Минфин поддержал этот запрет.

Подробнее об инициативе — в материале «Брок-н-ролл».