Суд оставил под арестом сотрудницу штаба Навального в Екатеринбурге

Свердловский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил сотрудницу штаба Навального в Екатеринбурге Викторию Райх под арестом, сообщили в пресс-службе суда. Напомним, 6 февраля Железнодорожный районный суд Екатеринбурга арестовал госпожу Райх на 15 суток за сопротивление сотрудникам полиции во время задержания (ст. 19.3 КоАП РФ).

Викторию Райх задержали 29 января за организацию несанкционированного шествия в Екатеринбурге 31 января. Как рассказал в интервью “Ъ-Урал” адвокат Алексей Бушмаков, задержание проходило с рядом нарушений. «Райх задерживали сотрудники в гражданском. Они караулили ее у подъезда, силой затащили в машину. Позже на ней были зафиксированы следы насилия. После задержания у нее отобрали телефон, что они не имеют права делать», — заявил господин Бушмаков.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова направила письмо в прокуратуру Екатеринбурга с просьбой проверить законность задержания Виктории Райх.

Это уже второй административный арест госпожи Райх, связанный с несанкционированным шествием в поддержку Алексея Навального в Екатеринбурге. 30 января Ленинский райсуд назначил госпоже Райх 10 суток ареста за организацию шествия 31 января, позже апелляционная инстанция оставила арест в силе.