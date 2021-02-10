В США разрешили экстренное применение «коктейля» из антител Eli Lilly для лечения коронавируса

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало экстренное разрешение на применение «коктейля» из антител фармацевтической компании Eli Lilly. Они используются при лечении COVID-19.

«FDA выдало разрешение на экстренное применение бамланивимаба и этесевимаба, применяемых вместе для лечения легкого и умеренного течения COVID-19 у взрослых и детей (от 12 лет и старше с массой тела не менее 40 кг), с положительным результатом теста на SARS-CoV-2 и с высоким риском развития тяжелой формы COVID-19»,— сообщается на сайте ведомства.

В заявлении говорится, что клинические испытания подтвердили, что однократное внутривенное совместное введение значительно снизило количество госпитализаций и смертей от COVID-19. Безопасность и эффективность экспериментальной терапии для лечения коронавируса ученые продолжают оценивать.

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что осенью 2021 года в России могут начаться испытания препарата для лечения больных COVID-19 на основе антител. По его словам, центр получил грант на разработку препарата для лечения COVID-19 на основе моноклональных антител. Подобный «коктейль» из антител производства компании Regeneron Pharmaceuticals использовался при лечении 45-го президента США Дональда Трампа, в октябре заразившегося коронавирусом. В ноябре, после выписки господина Трампа из госпиталя, производитель препарата получил разрешение на экстренное применение «коктейля».

Сейчас США находятся на первом месте по количеству заражений коронавирусом в мире. Там заболели 27,7 млн человек.