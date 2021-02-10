Власти Чили договорились о возможных поставках вакцины «Спутник V»

Правительство Чили достигло соглашения о поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил глава Минздрава страны Энрике Парис.

«Мы в течение последней недели вели переговоры с Центром им. Гамалеи, который производит российскую вакцину Sputnik V. <…> Мы достигли соглашения о получении в будущем доз этой вакцины»,— приводит слова господина Париса радиостанция ADN.

При этом он уточнил, что власти смогут начать переговоры для будущей покупки вакцины только после того, как Институт общественного здоровья Чили получит и проанализирует документы, которые подтвердят безопасность и эффективность препарата.

«Спутник V» был зарегистрирован в России в августе 2020 года. Сейчас вакцина одобрена в Аргентине, Белоруссии, Иране, ОАЭ, Палестине, Ливане, Мексике и других странах. РФПИ ожидает, что к концу недели препарат будет зарегистрирован в 25 государствах. «Спутник V» прошел этап научной консультации регулятора ЕС.

Об одобрении российской вакцины в ЕС — в материале “Ъ” «"Спутник V" входит в плотные слои евросферы».