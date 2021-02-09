Онлайн-продажи в России выросли в 1,7 раза в 2020 году

Объемы продаж российских средних и крупных компаний через интернет выросли в 1,7 раза в декабре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. К ноябрю 2020-го они увеличились на 9,5%. Доля онлайн-продаж в общем объеме увеличилась на 2,3 процентных пункта — до 5,9%.

Больше 60% приходится на долю DNS, Ozon, Wildberries, «М.Видео» и «Ситилинк». «Доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли этих организаций выросла до 5,9% против 3,6% в декабре 2019 года»,— говорится в докладе Росстата (.pdf).

Как подсчитали аналитики 2ГИС, рост числа продуктовых магазинов составил всего 3,4% с января по сентябрь 2020 года. Это самая плохая динамика за три года. Ритейл инвестировал средства в развитие онлайн-каналов продаж и дарк-сторов.

Подробнее — в материале “Ъ” «Продукты уходят в интернет».