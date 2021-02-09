Гонконгскую фондовую биржу впервые возглавит иностранец

Гонконгская фондовая биржа (HKEX) сообщила о назначении на пост своего генерального директора бывшего топ-менеджера американского банка JP Morgan Chase, аргентинца Алехандро Николаса Агузина. Он станет первым иностранным директором в истории HKEX. В JP Morgan господин Агузин ранее возглавлял международное подразделение по частному банкингу, а также руководил развитием банковских операций JP Morgan в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе в Китае. Последние девять лет он работал и проживал в Гонконге.

Местные наблюдатели считают, что выбор в пользу иностранного топ-менеджера, активно работавшего в регионе и на международном уровне, говорит о желании Гонконгской биржи усилить свои позиции в привлечении новых иностранных эмитентов. При этом опыт работы в Китае позволит новому гендиректору сохранить позиции биржи при работе с эмитентами из материковой части КНР. Сейчас компании из материкового Китая составляют 52% от общего числа эмитентов HKEX (2545 компаний), 81% совокупной рыночной капитализации торгуемых акций и 90% торгового оборота бумаг.

Евгений Хвостик