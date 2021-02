Во сколько обошлось открытие Америки

Кто такой Христофор Колумб? Даже школьник ответит на этот простой вопрос. Конечно же, мореплаватель, открывший для Европы Америку, Новый Свет. Ответ верный, но не полный. Христофор Колумб — величайший предприниматель, создатель самого успешного стартапа в истории мирового бизнеса.

Средневековый рынок роскоши

Фарфор, чай и шелк — из Китая, хлопок и перец — из Индии, драгоценные камни — со Шри-Ланки, пряности — с Молуккских островов, благовония — с Ближнего Востока. Европейский рынок предметов роскоши в Средние века был наполнен в основном азиатскими товарами. Торговые пути, по которым эти товары попадали в Европу, не менялись столетиями. Из Китая, стран Юго-Восточной Азии, с островов Индийского океана товары попадали в Индию. Оттуда — к арабским и персидским купцам. В Европе торговлю с Ближним Востоком контролировали итальянские республики — Венеция и Генуя.

Межконтинентальная торговля товарами для богатых приносила прибыль всем участникам этой длинной цепочки. Места для новичков в этой цепочке не было. В конце XV века такое положение дел не стало устраивать деловые круги двух молодых государств — Испании и Португалии. Решение проблемы напрашивалось само собой — найти новый морской маршрут, чтобы попасть в богатую специями и другими дорогостоящими диковинками Индию в обход многочисленных посредников. Каким мог быть новый, более безопасный, более короткий и прибыльный маршрут? Это было тоже очевидно — в обход Африки.

Восток через Запад

Христофор Колумб уговаривает испанских монархов стать бизнес-ангелами и вложить средства в поиски нового торгового маршрута Фото: Design Pics Historical / DIOMEDIA

Для решения новых торговых задач появился новый предприниматель, предложивший нестандартное решение. Его звали Христофор Колумб. Бизнес-идею своего стартапа он описывал так — «buscar el Levante por el Poniente» («искать Восток через Запад» — исп.). Мысль была безумной и гениальной одновременно: найти морской путь в Индию, Китай, Японию, к «островам пряностей» (Молуккские острова в Индонезии), отплыв в неизведанное — по Атлантическому океану от Канарских островов — на Запад.

Посмотрим на эту бизнес-идею глазами потенциального инвестора, обладающего географическими знаниями конца XV века. Земля — шар. Образованные люди знают это теоретически — из научных трудов Аристотеля и Птолемея, переведенных на латынь еще в XII веке. Практически это докажет Фернан Магеллан, совершив первое кругосветное плавание гораздо позже, в XVI веке.

Плыть на Запад и попасть в Азию — возможно. Далеко ли плыть? Никто не знает. Никакого американского континента для европейцев вообще не существует. Тихого океана тоже нет. Есть Атлантический океан и Западный. Но какого он размера? Есть ли в нем острова западнее Канарских, много ли таких островов? От ответов на эти вопросы зависит, возможно ли технически пересечь океан на парусном корабле.

Расстояние от Канарских островов до Японии на самом деле — почти 20 тыс. км. Слишком далеко. Но Колумб, основываясь на книге Пьера д’Альи «Картина мира» (Imago Mundi), оценивал длину своего маршрута всего в 3700 км. В таком варианте бизнес-план выглядел реалистичным, но высокорисковым, к тому же требующим крупных финансовых вложений. Зато в случае успеха — высокоприбыльным.

Резюме Колумба

Христофор Колумб в семейном кругу Фото: Granger / DIOMEDIA

Чтобы потенциальные инвесторы согласились вложить в стартап крупную сумму, их следовало убедить не только в прибыльности предлагаемого предприятия, но и в том, что они доверяют свои деньги опытному высокопрофессиональному специалисту.

Над своим резюме Христофор Колумб работал всю жизнь. Постоянно дорабатывал, улучшал, что-то слегка приукрашивал, что-то корректировал, что-то скрывал. Вот какая героическая биография получилась в итоге.

Родился в 1451 году в Светлейшей Генуэзской республике. Впервые вышел в море в 14 лет.

Записываем в резюме: «многолетний опыт судовождения».

1472 год. Капитан корабля, участник боевой операции. Генуя помогала герцогу Анжуйскому Рене Доброму в борьбе за корону Неаполя. Герцог приказал Колумбу отправиться в Тунис, чтобы захватить галеру «Фернандина». Цитируем Колумба: «Мои люди встревожились, решили прекратить поход, вернуться в Марсель, взять с собой еще один корабль и людей. Я увидел, что никак не могу сломить их волю, и сделал вид, что согласен с ними. Передвинув стрелку компаса, я вечером поднял паруса». Задание было выполнено.

Дополняем резюме: «организаторские способности, коммуникабельность, способность находить нестандартные решения».

1476 год. Служба на корабле Коломбо-младшего (корсара на службе короля Франции). В ходе длительного кровопролитного боя с венецианскими галерами у мыса Сан-Висенте корабль корсаров загорелся. Экипажу пришлось его покинуть. Колумб, ухватившись за плавающее в воде весло, проплыл 10 км и добрался до португальского берега.

Еще одна строчка для анкеты: «способность к работе в условиях ненормированного рабочего дня и сильного стресса. Хороший спортсмен — фехтование, плавание».

1476–1485 годы. Мореплавание на португальских торговых судах. Англия, Ирландия, Ультима Туле (самая северная земля), португальский форпост Сао-Хорхе-да-Мина на Золотом берегу Африки (современная Эльмина, Гана).

Вот вам: «опыт дальнего плавания».

1485 год. Переезд в Испанию из опасения преследований со стороны короля Португалии Жуана II Совершенного.

Резюмируем: «релокация по независящим от меня причинам».

Что бы еще дописать… «Хорошее знание математики и космографии. Владение астролябией и компасом на уровне продвинутого пользователя».

Детали этого резюме веками переходили из одной биографии великого мореплавателя в другую. Но не всегда подтверждались документами, а порой им даже противоречили.

Самая большая путаница — со стажем работы по профессии. Признанная подавляющим большинством историков дата рождения — 1451 год. Из письма Колумба кормилице наследного принца дона Хуана Кастильского «Я плаваю по морям 40 лет…» (письмо датировано 1501 годом) выходит, что Христофор впервые вышел в море в десятилетнем возрасте. Фернандо Колумб в жизнеописании своего отца «История адмирала дона Кристобаля Колона» пишет: «Он подтверждал, что выходит в море с 14 лет». Бартоломе де лас Касас, автор труда «История Индий» и опубликованной копии судового журнала Колумба (подлинник не сохранился), приводит следующие слова мореплавателя, сказанные в 1492 году: «Я выхожу в море 23 года, без сколь-нибудь существенных перерывов». В таком случае выходит, что впервые Колумб вышел в 1469 году, в возрасте 18 лет.

Кроме этих слов есть другие документы. Сохранилось решение суда Генуи от 22 сентября 1470 года. Доминико Колумб и его сын Христофор были признаны виновными в невыплате долга торговцу сыром Джироламо дель Порто. О том, чтобы расплатиться с этим кредитором, Христофор Колумб вспомнит, составляя в 1506 году завещание. В 1523 году так и неуплаченный долг упомянет в своем завещании уже его сын Диего.

Но интереснее всего то, что в решении суда назван род занятий Христофора Колумба — торговля вином. Два года спустя в другом документе, составленном в городе Савона, упомянут другой род занятий Христофора — торговля шерстью. Если бы юноша имел отношение к такому почетному ремеслу, как мореплавание, почему этого нет в документах?

Боевая миссия в Тунисе вызывает больше всего сомнений. Капитан корабля — 21-летний иностранец, которого нотариус города Савона называет торговцем шерстью? И как ему удалось обмануть экипаж с помощью компаса? В эпоху, когда моряки привыкли ориентироваться по солнцу и звездам, никто не заметил, что корабль плывет в другую сторону?

С историей морского боя у берегов Португалии тоже не все в порядке. В ней смешались детали двух боев у мыса Сан-Висенте. В 1476 году корсар Коломбо-младший напал не на венецианские, а на генуэзские корабли. В 1485 году на венецианские суда напал другой корсар — француз Гийом Казнев. Франция в то время поддерживала наследного принца Португалии Афонсу в борьбе с Испанией за кастильское наследство. Если предположить, что Христофор Колумб участвовал в первом бою — он сражался против своих земляков. Если во втором — против своих будущих покровителей и спонсоров. Ни один вариант не украсил бы его биографию. К тому же сам Колумб писал, что перед переездом в Испанию в 1485 году служил португальскому королю 14 лет. То есть поселился в Португалии в 1471 году, за пять лет до первого боя у мыса Сан-Висенте.

В описании переезда в Испанию упущена маленькая деталь. Покидая Португалию, Колумб остался должен нескольким кредиторам в общей сложности 220 крузаду. Неуплата долгов грозила тюрьмой. 220 крузаду были крупной суммой. 1 крузаду соответствовал 400 реалам. Аррат (459 граммов) сахара стоил 10 реалов. Аррат мяса — 4–5 реалов. Бутыль вина — 7 реалов. Наемный работник получал в день 30–50 реалов.

Хождение по королям в поисках спонсора

Фейковая новость о том, что королева Изабелла якобы хотела заложить свои драгоценности, чтобы вложиться в стартап Христофора Колумба, живет уже шестое столетие, несмотря на многочисленные опровержения Фото: Universal Images Group / Universal History Archive / DIOMEDIA

Но вернемся к судьбе стартапа, который придумал Колумб. По утверждениям некоторых историков, поиск возможных спонсоров путешествия в Индию западным путем Колумб начал с купцов родной Генуи. Но не получил ответа на свое письмо с этим предложением.

В 1483 или 1484 годах Колумб сумел добиться аудиенции у короля Португалии Жуана II. Он выступил с крутым спичем, рассказав о выгодах своего проекта западного пути в Индию. Первой землей, которую должна была достичь его экспедиция, должен был стать остров Чипанго, изобилующий золотом, жемчугом и драгоценными каменьями. Дальше — Катай (Китай), а затем Индия. Вначале король сомневался, имеет ли смысл распылять инвестиции, вкладываясь в этот проект, когда другие португальские мореплаватели уже изучают маршрут в Индию в обход Африки. Но презентация Колумба была столь убедительной, что Жуан II дал принципиальное согласие. Но решил посоветоваться с экспертами. В итоге… Колумб получил отказ. По версии его сына, из-за того, что запросил слишком высокую награду — многочисленные высокие должности и крупные денежные выплаты с возможностью передачи всего по наследству. Правда, всего два года спустя король Жуан II разрешил другому стартаперу — Фернану Дулмо — отправиться на поиски новых земель на западе, в том числе легендарного «острова семи городов». Дулмо были обещаны все титулы, в которых было отказано Колумбу. Но та экспедиция не состоялась по финансовым причинам.

Христофор Колумб убедил своего младшего брата Бартоломео — опытного моряка и картографа — отправиться в Лондон, чтобы предложить идею нового пути в Индию английскому королю Генриху VII. Бартоломео отплыл в Англию в 1488 году. Корабль, на котором он находился, подвергся нападению пиратов. Бартоломео лишился всех денег, затем заболел. Путь ко двору английского короля затянулся. Сведения о том, как приняли Бартоломео при дворе, противоречивы. Одни историки пишут, что придворные осмеяли идею Колумба, другие — что король отнесся к ней с воодушевлением, но не принял никаких конкретных мер.

Спонсоров в итоге нашел не младший брат, а сам Христофор. Попав в Испанию, он сумел заинтересовать своим проектом герцога Медину-Сидонию. Тот вначале загорелся идеей, но потом решил, что план Колумба слишком хорош, чтобы быть правдой. Другой испанский герцог, Медина-Сели, вначале согласился предоставить в распоряжение Колумба четыре каравеллы с экипажем. Но затем передумал, осознав, что найденные земли могут оказаться настолько богатыми, что королю с королевой не понравится, что он занялся этим без их ведома. Герцог отослал письмо королеве Испании, порекомендовав ей проект Колумба.

Католические короли, испанские монархи-супруги Изабелла I Кастильская и Фердинанд II Арагонский вели в то время войну за освобождение Пиренейского полуострова от мавров. Война требовала больших расходов. Колумба приняли при дворе, но дальше короли Испании поступили так же, как английский король,— передали дело на рассмотрение экспертов.

Пока эксперты изучали проект, Колумб получал стипендию. 5 мая 1487 года ему было выдано из казны 3 тыс. мараведи. 3 июля — еще 3 тыс. 27 августа — 4 тыс., 15 октября — 4 тыс. 16 июня 1488 года — 3 тыс. Затем выплаты прекратились.

Христофор Колумб объясняет совету экспертов в Университете Саламанки разработанную им транспортную логистику Фото: DeAgostini / DIOMEDIA

Неожиданной удачей для Колумба стало письмо, полученное им 20 апреля 1488 года. Король Португалии предлагал ему вернуться и гарантировал непривлечение к ответственности за долги. Колумб отправился в Португалию. Переговоры с королем сорвались. В том же году в Португалию вернулся из плавания Бартоломеу Диаш, сумевший обогнуть Африку с юга и выйти в Индийский океан. Был найден юго-восточный путь в Индию. Западный путь Жуана II больше не интересовал.

И снова Испания. В конце 1491 года эксперты вынесли отрицательное решение по его проекту. Основные аргументы отказа были такими. Путешествие займет три года. Западный океан бескраен и, возможно, местами непригоден для судоходства. Попав на другую сторону Земли, экспедиция не сможет вернуться. На другой стороне Земли нет суши, только вода, так сказал святой Августин. Через много веков после сотворения мира новые земли, имеющие какую-то ценность, найти невозможно.

На доклад экспертов короли не отреагировали никак. Обождав примерно еще полгода, Колумб решил отправиться во Францию и предложить свой проект королю Карлу VIII Любезному. Но сторонники его идеи сумели добиться для Колумба перед отъездом аудиенции у королевы.

К приглашению ко двору королева приложила 20 тыс. мараведи — на дорожные расходы и приличную одежду. Но проект опять передали на рассмотрение экспертам. 2 января 1492 года мавры сдали испанцам свой последний оплот — город Гранада. Теперь Колумб мог надеяться на положительное решение своего вопроса — с окончанием войны расходы казны должны были уменьшиться. Надежды не оправдались. Его снова ждал отказ. На этот раз из-за того, что, по мнению придворного совета, запросил для себя чрезмерно большое вознаграждение. От присланных королевой 20 тыс. еще оставалось достаточно денег, чтобы добраться до Франции. Но его вернули с дороги.

Луис де Сантанхель, министр финансов и казначей короля Испании Фердинанда II, и контролер финансов Кастилии Алонсо де Кинтанилья сумели переубедить королеву Изабеллу. Они объяснили, что в случае успеха она станет величайшей королевой христианского мира. Нельзя, чтобы эта часть досталась другому европейскому монарху. При этом испанская корона ничем не рискует. Титулы ничего не стоят. Крупные награды нужно будет выплачивать только после возвращения экспедиции. А средства на первоначальные инвестиции он найдет. По оценке Сантанхеля, стоимость задуманного Колумбом предприятия была относительно мала — в похожую сумму обходилось содержание королевского двора в течение недели.

«Капитуляция» топ-менеджера

Финансирование выделено. За работу! (Дисклеймер — на самом деле королева Изабелла и король Фердинанд не присутствовали при отплытии флотилии Колумба из Палоса, это аллегория) Фото: Granger / DIOMEDIA

17 апреля 1492 года между испанскими монархами и Христофором Колумбом был заключен договор («капитуляция»), а 30 апреля короли подписали свидетельство о пожаловании Христофору Колумбу титула. В этих документах оговаривались следующие бонусы и привилегии. «После того как вы, упомянутый Христофор Колумб, откроете и обретете указанные острова и материк в море-океане или любую иную землю из их числа, да будете вы нашим Адмиралом островов и материка, которые будут открыты и приобретены вами. И да будете вы нашим Адмиралом и вице-королем и правителем в этих землях, которые вы таким образом откроете и приобретете, и отныне и впредь можете вы именовать и титуловать себя дон Христофор Колумб, а ваши сыновья и потомки, исполняя эти должности и службу, могут также носить имя, титул и звание дона, и Адмирала, и вице-короля, и правителя этих земель… да будете вы иметь и получать доходы и жалованье со всех упомянутых должностей». «Со всех и со всяческих товаров, будь то жемчуг или драгоценные камни, золото или серебро, пряности и другие вещи и товары любого рода, вида и наименования, которые будут куплены, обменяны, найдены или приобретены в пределах названного Адмиральства, пожалованного отныне Вашими Высочествами упомянутому дону Христофору, да будет он иметь и да оставит он за собой десятую часть всего приобретенного, приняв в расчет все произведенные издержки таким образом, что из всего оставшегося чистым и свободным сможет он удержать названную десятую часть для самого себя и распорядиться ею по своему желанию, предоставив остальные девять частей Вашим Высочествам». «Чтобы на всех кораблях, каковые ни снаряжались бы для названной торговли, всякий раз, когда бы они ни снаряжались, смог бы названный дон Христофор Колумб, если он того пожелает, оплатив восьмую часть всех издержек по снаряжению этих кораблей, получить и оставить себе восьмую долю вырученной прибыли». Колумб также получал право выступать судьей в тяжбах о товарах из открытых им островов и земель.

Итак, Колумб получил одобрение не только своего бизнес-плана, но и всех требований по своему компенсационному пакету.

Бюджет проекта

Западный (Атлантический) океан. Напряженные трудовые будни Фото: Granger / DIOMEDIA

Сантанхель был не только королевским казначеем. Он также занимал должность казначея Святой Эрмандады (объединение муниципальных сил охраны общественного порядка). Из бюджета этого ведомства были взяты средства для предоставления королеве кредита на 1 млн мараведи под 14% годовых.

Общая сумма расходов на экспедицию, по данным большинства историков, составила около 2 млн мараведи. Точнее сказать нельзя. Бухгалтерской книги с учетом поступлений и расходов никто не вел. Сведения из разных источников противоречивы.

Если принять цифру в 2 млн, то один из этих миллионов был королевским (за счет кредита Святой Эрмандады). Колумб мог вложить до 12,5% от суммы общих расходов. Тогда доля Колумба ограничивалась 250 тыс. мараведи. Таких денег в 1492 году у него не было, но он мог одолжить их у друзей и единомышленников. Кроме короны и Колумба вложить средства в экспедицию могли Сантанхель, испанские и итальянские купцы.

Из трех каравелл, на которых экспедиция отправилась искать западный путь в Индию, одна была зафрахтована за деньги. Две другие (полностью оснащенные, с запасом провианта на год) по королевскому повелению должны были представить город Палос-де-ла-Фронтера в качестве штрафа за нарушение моряками этого города запретов, касающихся мест рыбной ловли.

Каравеллы Колумба отплыли из Палоса 3 августа 1492 года. Что было дальше, знают все.

Новый раунд инвестиций

На картине Ивана Константиновича Айвазовского «Высадка Христофора Колумба с товарищами на трех шлюпках в пятницу 12 октября 1492 на рассвете на американском острове, названом Сан-Сальвадор им в тот же день» запечатлен судьбоносный момент в жизни стартапа — первый результат, который можно будет предъявить инвесторам Фото: Fine Art Images / DIOMEDIA

Дэвид Сатава, профессор кафедры бухгалтерского учета Университета Хьюстона, в 2007 году опубликовал в The Journal of Applied Business Research статью «Первое плавание Колумба: прибыль или убыток с исторической точки зрения бухгалтера» («Columbus’s First Voyage: Profit Or Loss From A Historical Accountant’s Perspective»). По оценке Сатавы, расходы на экспедицию составили 1 765 734 мараведи. Проект был закрыт с убытком в 808 820 мараведи.

В своем первом плавании Колумб не обнаружил больших запасов золота. Что касается специй, то в землях, названных им Западной Индией, растения были похожи на растения Восточной Индии, но только внешне, а в пищу не годились. Заявленные цели проекта достигнуты не были.

Но мудрый стартапер Колумб приложил все усилия к тому, чтобы продолжить проект. В письме королям, написанном на обратном пути в Испанию в 1493 году, он умело расхваливал открытые им территории: «В землях сих немало рудников, где добывают металлы… и рек много больших и с вкусной водой; большинство из них золотоносные… на Эспаньоле имеется много пряностей и есть большие рудники, где добывают золото и другие металлы… одному из матросов удалось в обмен на шпильку получить два с половиной кастельяно золота (золотая монета весом 1 кастельяно равнялась 435 мараведи.— "Деньги")… Я дам их величествам специи и хлопка сразу и столько, сколько они закажут, и столько алоэ, сколько они прикажут отправить; и рабов столько, сколько они прикажут взять, и все они будут идолопоклонниками».

В мае 1493 года Колумб явился на прием в королевский дворец в богатой одежде. Его сопровождали несколько слуг и шестеро индейцев. Индейцы несли клетки с разноцветными попугаями и золото. Презентация произвела положительное впечатление на спонсоров. Короли усадили Колумба рядом с собой за стол и завели речь о новой экспедиции. Флотилия из 17 кораблей отправилась за океан уже в сентябре. За второй экспедицией последовала третья.

Спор с инвесторами

Презентацию в честь завершения бизнес-проекта Колумб превратил в шоу с участием приглашенных звезд Фото: Granger / DIOMEDIA

В конце 1504 года Колумб вернулся в Испанию из последней, четвертой экспедиции. У него были проблемы со здоровьем (воспаление глаз и артрит), но не было проблем с деньгами. Он привез из Нового Света много золота. В счет оставшихся на острове Эспаньола золотых монет банкиры ссужали его деньгами. Губернатор Эспаньолы переслал ему сундук со специями. Но адмиралу островов и материка казалось, что король с королевой его обсчитали. Он писал сыну письма, в которых каждый раз была просьба добиться от короля честной выплаты полагающихся ему «десятой, восьмой и третьей» частей.

«Десятая» — это 10% от стоимости всех товаров из Нового Света. Официально монархи не отказывались от этой статьи договора, но учитывали только один товар — золото. В королевскую казну взимался налог в размере 20% от его стоимости. Колумбу выплачивали 10 процентов от этих 20 процентов, то есть 2% стоимости, в пять раз меньше обещанного. Сведения о том, что происходило с товарами, которыми Колумб торговал между Старым и Новым Светом, до наших дней не дошли. Что до «третьей части», то она касалась привилегий обладателя звания адмирала. Колумб узнал, что верховный адмирал Кастилии имеет право обкладывать налогом с продаж в размере 33 1/3% торговые операции в своей юрисдикции. Колумб хотел пользоваться таким же правом в Вест-Индии. В этом требовании ему было отказано.

В 1506 году великий мореплаватель и предприниматель скончался. Вскоре его потомки начали многолетнюю тяжбу с короной за привилегии, дарованные Христофору Колумбу за открытие Нового Света.

В долгосрочной перспективе инвестиции Фердинанда и Изабеллы в первое плавание Колумба окупились с лихвой. Американский исследователь Роберт Фьюсон в книге «Бортовой журнал Христофора Колумба» (The Log of Christopher Columbus) отмечает, что каждый мараведи, вложенный в первое плавание адмирала, принес Испании 1 733 000 мараведи. Какой еще стартап может похвастаться такой рентабельностью?!

Алексей Алексеев