Посол Сербии в Москве привился вакциной «Спутник V»

Посол Сербии в Москве Мирослав Лазански и сотрудники дипмиссии сделали прививку от коронавируса COVID-19. Как сообщили ТАСС в посольстве, они привились российской вакциной «Спутник V».

В самой Сербии российский препарат прошел регистрацию в конце декабря 2020 года. Российский фонд прямых инвестиций и правительство Сербии достигли соглашения о поставках в страну 2 млн доз вакцины. В начале февраля 2021 года Белград и Москва договорились о дополнительны поставках.

О выходе вакцины на европейский рынок — в материале “Ъ” «"Спутник V" входит в плотные слои евросферы.