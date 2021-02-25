Геополитика беспокоит инвесторов

2021 год начался для международных фондов, ориентированных на российские акции, с непривычного оттока инвестиций. За шесть недель такие фонды потеряли почти $30 млн. В то же время через глобальные фонды развивающихся стран на российский рынок пришло почти $740 млн. В отсутствие жестких санкций со стороны США интерес нерезидентов может вырасти и к российским фондам.

По оценкам «Денег», основанным на данных отчетов BCS Global Markets и Bank of America (учитывающих данные Emerging Portfolio Fund Research, EPFR), с начала года по 10 февраля клиенты таких фондов забрали почти $30 млн. Это почти в семь раз меньше объема инвестиций, поступивших в российские фонды за тот же период 2020 года. Ситуация напоминает происшедшее пять лет назад, когда на фоне обвала цен на нефть и риска повышения ставок в США инвесторы избавлялись от рисковых активов и рублевые не были в числе аутсайдеров. По данным EPFR, с начала 2016 года по первую декаду февраля международные инвесторы вывели из фондов emerging markets более $7 млрд. В таких условиях отток из российских фондов акций в размере $70 млн выглядел символическим.

Нынешний отток средств из российских фондов происходил на фоне подъема цен на нефть, мягкой денежно-кредитной политики ФРС США, он связан с ухудшением геополитической обстановки вокруг России. Этому способствовала январская победа Демократической партии США на выборах в Сенат в штате Джорджия, в итоге она получила большинство в обеих палатах Конгресса США. С такой политической обстановкой в США расширение санкций в отношении России, по мнению инвесторов, было предрешено, вопрос был лишь во времени.

Уже в конце второй декады января новый президент США поручил спецслужбам провести анализ приписываемой России кибератаки SolarWinds, вмешательства в выборы и использования химического оружия в отношении Алексея Навального. По словам российских управляющих, усиление санкционной риторики по отношению к России оказывает негативное влияние на решения инвесторов, прежде всего нерезидентов. По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, риск реализации самых жестких санкций (таких как запрет на владение новыми госбумагами РФ или отключение от SWIFT) мог спровоцировать дополнительный отток капитала из России в размере $70–100 млрд за год.

Беспокойство инвесторов вызывал и рост политической напряженности внутри страны в связи с активными протестами из-за ареста Алексея Навального. По словам руководителя инвестиционного департамента UFG Wealth Management Алексея Потапова, российские фонды проиграли от временного ухудшения новостного фона из-за протестов как внутри страны, так и из-за продолжающихся протестов в соседней Белоруссии. «В связи с политической обстановкой в стране, а соответственно, возможностью введения новых санкций очевидно, что мы будем наблюдать рост геополитической премии. Как результат — осторожность в поведении международных инвесторов»,— считает господин Потапов.

Развивающийся оптимизм

Отток из российских фондов был с лихвой компенсирован притоком через глобальные фонды развивающихся стран, в которых Россия занимает небольшую долю. По оценкам «Денег», с начала года через данные фонды в российские акции было инвестировано почти $740 млн. Таким образом, можно сделать вывод, что международные инвесторы вкладывали средства не прицельно в российский рынок, а в развивающиеся страны в целом. По данным EPFR, с начала года фонды emerging markets привлекли $27,5 млрд. Больший объем средств в начале года фонды данной категории привлекали в 2018 году, тогда международные инвесторы вложили почти $32 млрд.

Оптимизм инвесторов на рынках развивающихся стран связан со снижением распространения вируса и интенсивной вакцинацией. Многие инвесторы полагают, что пандемия осталась позади, а вот значительные объемы фискального стимулирования, несмотря на успехи в борьбе с эпидемией и постепенным возвратом к нормальной жизни, и не думают сокращаться. По словам старшего партнера FP Wealth Solutions Александра Варюшкина, вся риторика финансовых регуляторов сейчас сводится к пониманию, что худшее, что можно сделать, это убрать стимулы преждевременно, к тому же они не ждут резкого роста инфляции, а если он и случится, это сочтут меньшим злом. «Инвесторами движет понимание, что дальнейший процесс восстановительного роста мировой экономики, совмещенный с ультрамягкой политикой мировых центробанков и правительств, будет и дальше способствовать росту курсовой стоимости акций в этом году»,— отмечает Алексей Потапов.

В периоды начала новых экономических циклов, как в настоящее время, традиционно растут котировки товаров (стоимость нефти Brent после годового перерыва закрепилась выше уровня $60 за баррель), инфляционные ожидания, доходности качественных облигаций. Большим количеством инвесторов и профессиональных управляющих, по словам Алексея Потапова, движет так называемый FOMO (англ. Fear of missing out), то есть боязнь пропустить значительную часть этого прогнозируемого роста.

«Акции в такой истории — самый естественный выбор, причем акции недооцененные, не хайтек»,— отмечает Александр Варюшкин. По данным последних опросов портфельных управляющих, проведенных BofA, менеджеры увеличивали вложения в нефтяном, металлургическом и финансовом секторах, сократив инвестиции в компании здравоохранения и технологий. Эти сектора в большей степени представлены на развивающихся рынках, что формирует ожидания опережающего роста этих рынков. «К тому же в прошлом году рынки развивающихся стран отстали от развитых»,— отмечает директор по инвестициям General Invest Фелипе Де Ла Роса.

Лидеры и аутсайдеры БРИК

Управляющие разборчивы в выборе страновых фондов для инвестирования. Наиболее сильно они нарастили вложения в фонды Китая. По данным EPFR, с начала года вложения в акции китайских компаний составили почти $3,2 млрд. Привлекательность Китая связана с тем, что восстановление экономики в этой стране началось раньше и быстрее, чем в других. По оценке Международного валютного фонда, рост ВВП Китая в 2020 году составил 2,3%, тогда как мировая экономика в целом сократилась на 3,5%. В текущем году ожидается рост китайской экономики на 8,1%, мировая может подняться только на 5,5%.

Добавляет привлекательности вложениям на китайский рынок акций смена главы Белого дома в США. По мнению управляющих, избрание президентом Джо Байдена повысило вероятность деэскалации торгового конфликта США и Китая — это был один из главных тезисов предвыборной повестки демократов. «Победа Байдена, видимо, тоже играет свою роль. Не могу сказать, началось ли улучшение отношений, но недавно состоялся первый официальный разговор глав двух стран»,— отмечает Фелипе Де Ла Роса.

Среди стран БРИК российские страновые фонды продемонстрировали не самую худшую динамику. В аутсайдерах оказались фонды, ориентированные на Индию, лишившиеся с начала года более $400 млн. Свыше $70 млн международные инвесторы вывели из фондов Бразилии. «Инвесторы продавали акции Индии из-за замедления темпов роста экономики и инвестиций, роста безработицы, что несет угрозу для потребительского спроса. В Бразилии растут дефицит бюджета и госдолг на фоне пандемии, что беспокоит инвесторов»,— пояснил инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов.

Развитые рынки

Улучшение эпидемиологической ситуации в мире и надежды на рост мировой экономики сильно повлияли и на фонды развитых стран. По данным EPFR, суммарный приток в фонды рынков developed markets в рассмотренный период составил более $123 млрд, лучший результат для этого периода времени за пять лет наблюдений журналом «Деньги».

Основной приток средств пришелся на фонды США ($38,5 млрд). При этом приток был неравномерен в рассмотренном периоде. Две недели из шести были отрицательными, за это время было выведено почти $11 млрд. Ситуация резко улучшилась в последнюю неделю, закончившуюся 10 февраля, тогда в американские фонды поступило более $36 млрд — рекордный объем средств за всю историю наблюдений, свидетельствуют данные отчета BofA. При этом основной объем средств пришелся на компании большой капитализации — $25,1 млрд, на компании с малой капитализацией — $5,6 млрд, остальное пришлось на прочие компании. «Эти фонды, вероятно, выигрывают от ожиданий утверждения нового очень масштабного пакета стимулов в США (программы Джо Байдена на $1,9 трлн.— «Деньги»)»,— считает Фелипе Де Ла Роса.

Остановился отток инвестиций из европейских фондов. По данным EPFR, фонды данной категории привлекли свыше $3 млрд, что более чем вдвое ниже оттока в начале 2020 года. Если учесть, что за прошлый год было выведено из фондов более $43 млрд, глобальные инвесторы еще долго будут увеличивать позиции в регионе. Инвесторы рассчитывают на восстановление экономики ЕС на фоне снижения темпов распространения вируса и активной вакцинации. От более активного наращивания позиций сдерживают сохраняющиеся карантинные ограничения в некоторых странах региона. В частности, в феврале Германия объявила о продлении ограничительных мер до 7 марта.

Стабильный приток инвестиций идет в фонды Японии, которые были лидерами привлечений в прошлом году. По оценкам «Денег», клиенты фондов данной категории инвестировали свыше $7,1 млрд. «Улучшение прогнозов по восстановлению глобальной экономики вызвало прилив оптимизма на фондовом рынке Японии, поскольку японские корпорации чувствительны к состоянию дел в мировой экономике. По мнению МВФ, в Японии, как, впрочем, и в США, во второй половине 2021 года экономика уже выйдет на доковидный уровень»,— полагает господин Де Ла Роса.

Прогноз

В ближайшие месяцы притоки в фонды акций могут продолжиться, считают российские управляющие, но при этом не исключают коррекций. Показатели во многом будут зависеть от того, продолжится ли падение темпов распространения вируса в мире или нет, а также смогут ли страны сохранить высокие темпы вакцинирования. «Какие-то явно негативные сигналы рынок пока не воспринимает, что форсирует продолжение притока денег на рынки рисковых активов»,— считает Алексей Потапов. Вместе с тем он не исключает, что в краткосрочной перспективе высоки риски коррекции на рынках в силу слишком быстрого роста, связанной с технической перегретостью в акциях. «Тем не менее после коррекции рост должен продолжиться, прогноз на 2021 год остается позитивным»,— резюмирует господин Потапов.

В отношении российского рынка акций его участники высказываются более осторожно, но рассчитывают на возобновление притоков в страновые фонды. Это во многом будет зависеть от того, как будет развиваться санкционная тема — в отсутствие какого-то дальнейшего ее ухудшения приток возобновится. По словам Александра Варюшкина, российские бумаги, может, и несколько вышли из фавора из-за санкционной риторики, однако ничего критического не происходит и не предполагается, так что спрос, как и на остальные развивающиеся рынки, вернется.

Учитывая, что российский рынок остается одним из самых дешевых среди развивающихся, интерес к нему рано или поздно вырастет. «Многие из крупных инвестбанков прогнозируют новый "суперцикл" и считают российский рынок одним из самых привлекательных среди развивающихся. Это еще один немаловажный плюс в копилку привлекательности российских бумаг»,— оптимистичен господин Варюшкин. Тема же санкций, на его взгляд, несколько «обветшала» за последние семь лет.

Иван Евишкин