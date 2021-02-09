Кремль: призыв ФБК к санкциям против ряда россиян де-юре не госизмена

Обращение Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом РФ иноагентом) Алексея Навального к США и ЕС с просьбой ввести санкции против ряда российских политиков и бизнесменов де-юре не госизмена, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако он отметил, что в Госдуме прорабатывают вопрос об уголовной ответственности за призывы к санкциям.

«Де-юре — нет (это не измена Родине.— “Ъ”), де-юре это не является каким-либо противоправным поступком. Но мы знаем с вами, что уже в парламенте была озвучена инициатива приравнять подобные действия к преступным деяниям»,— сказал господин Песков журналистам во время пресс-колла.

При этом он заявил, что «де-факто вполне очевидно отношение подавляющего большинства наших сограждан вот к таким действиям неких россиян».

«Они (ФБК.— “Ъ”) то Байдену (президенту США.— “Ъ”) писали, то в Брюссель. Они теперь пишут и требуют против наших сограждан ввести санкции. То есть де-факто эмоциональное отношение к этому абсолютно однозначное. Наверное, не стоит его описывать»,— сказал Дмитрий Песков.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать вопрос об уголовной ответственности за действия, направленные на введение санкций, наносящих ущерб экономике. Он осудил призыв ФБК к санкциям.

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