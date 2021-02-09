09 февраля, вторник
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Латвия приостановила вещание еще 16 российских телеканалов

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии запретил ретрансляцию 16 российских телеканалов с 10 февраля. Ведомство объясняет свое решение тем, что с 1 февраля не может найти представителей телеканалов из списка, которые могли бы дать разрешение на их ретрансляцию в Латвии.

«Учитывая, что нам не удалось получить доказательства того, что эти телеканалы в Латвии вообще кто-то представляет, они изъяты из списка ретранслируемых в Латвии»,— сказал руководитель регулятора Иварс Аболиньш (перевод по ТАСС).

Латвия приостанавливает вещание телеканалов:

  • «REN TV Baltic»;
  • «NTV Mir Baltic»;
  • «Karusel International»;
  • «NTV Serial» («НТВ Сериал»);
  • «NTV Stilj» («НТВ Стиль»);
  • «НТВ Право»;
  • «Киномикс»;
  • «Наше новое кино»;
  • «Родное кино»;
  • «Индийское кино»;
  • «Кинокомедия»;
  • «Киносерия»;
  • «КВН ТВ»;
  • «Кухня ТВ»;
  • «BOX TV»;
  • «HD Life».

Вчера, 8 февраля, стало известно о запрете на вещание в Латвии международного канала «Россия-РТР» на год за нарушение латвийского закона о СМИ. НСЭСМИ увидел в передаче «60 минут», посвященной ситуации на Украине, разжигание ненависти. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова расценила это как политический демарш, нарушающий обязательства Риги по обеспечению свободы слова.

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