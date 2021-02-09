Латвия приостановила вещание еще 16 российских телеканалов

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии запретил ретрансляцию 16 российских телеканалов с 10 февраля. Ведомство объясняет свое решение тем, что с 1 февраля не может найти представителей телеканалов из списка, которые могли бы дать разрешение на их ретрансляцию в Латвии.

«Учитывая, что нам не удалось получить доказательства того, что эти телеканалы в Латвии вообще кто-то представляет, они изъяты из списка ретранслируемых в Латвии»,— сказал руководитель регулятора Иварс Аболиньш (перевод по ТАСС).

Латвия приостанавливает вещание телеканалов:

«REN TV Baltic»;

«NTV Mir Baltic»;

«Karusel International»;

«NTV Serial» («НТВ Сериал»);

«NTV Stilj» («НТВ Стиль»);

«НТВ Право»;

«Киномикс»;

«Наше новое кино»;

«Родное кино»;

«Индийское кино»;

«Кинокомедия»;

«Киносерия»;

«КВН ТВ»;

«Кухня ТВ»;

«BOX TV»;

«HD Life».

Вчера, 8 февраля, стало известно о запрете на вещание в Латвии международного канала «Россия-РТР» на год за нарушение латвийского закона о СМИ. НСЭСМИ увидел в передаче «60 минут», посвященной ситуации на Украине, разжигание ненависти. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова расценила это как политический демарш, нарушающий обязательства Риги по обеспечению свободы слова.