Латвия приостановила вещание еще 16 российских телеканалов

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии запретил ретрансляцию 16 российских телеканалов с 10 февраля. Ведомство объясняет свое решение тем, что с 1 февраля не может найти представителей телеканалов из списка, которые могли бы дать разрешение на их ретрансляцию в Латвии.
«Учитывая, что нам не удалось получить доказательства того, что эти телеканалы в Латвии вообще кто-то представляет, они изъяты из списка ретранслируемых в Латвии»,— сказал руководитель регулятора Иварс Аболиньш (перевод по ТАСС).
Латвия приостанавливает вещание телеканалов:
- «REN TV Baltic»;
- «NTV Mir Baltic»;
- «Karusel International»;
- «NTV Serial» («НТВ Сериал»);
- «NTV Stilj» («НТВ Стиль»);
- «НТВ Право»;
- «Киномикс»;
- «Наше новое кино»;
- «Родное кино»;
- «Индийское кино»;
- «Кинокомедия»;
- «Киносерия»;
- «КВН ТВ»;
- «Кухня ТВ»;
- «BOX TV»;
- «HD Life».
Вчера, 8 февраля, стало известно о запрете на вещание в Латвии международного канала «Россия-РТР» на год за нарушение латвийского закона о СМИ. НСЭСМИ увидел в передаче «60 минут», посвященной ситуации на Украине, разжигание ненависти. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова расценила это как политический демарш, нарушающий обязательства Риги по обеспечению свободы слова.