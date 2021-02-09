Российские авиакомпании пока отказались от создания лоукостеров

Российские перевозчики пока отказались от идеи создания новых лоукостеров, сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько. При этом он добавил, что инвесторы могут заинтересоваться этой идеей после восстановления перевозок.

«В 2020 году мы наблюдали снижение объемов перевозок, очень сложно в таких условиях говорить о формировании лоукостеров. Во всяком случае наши ведущие авиакомпании изучали этот вопрос и отказались от модели развития лоукостеров. Уверен, как только перевозки начнут расти... мы обязательно вернемся к этой идее. Я думаю, что у потенциальных инвесторов, у которых есть серьезные капиталы, появятся интересы к формированию лоукостеров»,— сказал господин Нерадько во время пленарного заседания Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации (цитата по ТАСС).

В январе «Известия» со ссылкой на документы Росавиации сообщили о возможности создания лоукостеров в Сибири и на Дальнем Востоке. Источники издания говорили, что самолеты, предположительно, могут базироваться в Калининграде, Челябинске и подмосковном аэропорту Жуковский. На совещание 20 января были приглашены представители S7, «Уральских авиалиний», Utair, Red Wings, «Азимута» и «Ямала». Все авиакомпании кроме «Азимута» подтвердили свое участие. Представитель «Аэрофлота» не приглашен на совещание, так как компания владеет лоукостером «Победа». Минтранс сообщал, что переговоры о финансировании нового лоукостера ведутся со Сбербанком.

Авиакомпании сильно пострадали на фоне пандемии коронавируса — в России объемы авиапассажирских перевозок упали вдвое. Сильнее всего в 2020 году упали перевозки «Аэрофлота» — на 61%, а наименьшее падение показал лоукостер «Победа» — на 12%.

О сокращении пассажиропотока в читайте в публикации “Ъ” «Пандемия урезала авиаперевозки в России вдвое».