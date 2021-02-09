Захарова заявила о срыве плана ЕС устроить России «публичную порку»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что визит главы евродипломатии Жозепа Борреля в Москву задумывался как «показательная порка» России, но «не получилось». Напомним, господин Боррель был в Москве с 4 по 6 февраля. После этого в Европарламенте прозвучал призыв отправить его в отставку.

«Задача была провести вот эту "публичную порку", которую они, как мне кажется, очень тщательно планировали. Такой каскад — и про митинги проговорить, и про журналистов проговорить, и Навального сделать главной темой, все в одну кучу смешать, вывалить и с довольным видом уехать восвояси. Не получилось»,— сказала госпожа Захарова в эфире радиостанции «Вести FM».

По возвращении в Брюссель господин Боррель написал пост в блоге со своими впечатлениями от визита в Москву. В нем он упомянул возможные санкции ЕС против России из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального, которому суд заменил условный на реальный тюремный срок по делу «Ив Роше». Отношения между Россией и ЕС господин Боррель назвал «далекими от удовлетворительных».

Как Жозеп Боррель подвел итоги визита в Москву и попал под волну критики, читайте в публикации “Ъ”.