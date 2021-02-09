Комитет Госдумы одобрил снятие возрастных ограничений для назначаемых президентом чиновников

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал принять законопроект, который снимает возрастные ограничения для госслужащих, назначаемых президентом. Автор инициативы — президент Владимир Путин.

«Рассмотрев проект федерального закона … комитет Государственной думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления решил: рекомендовать Государственной думе принять указанный проект федерального закона при рассмотрении в первом чтении»,— говорится в отзыве.

По действующему законодательству предельный возраст госслужащего — 65 лет. До 70 лет может быть продлен срок службы чиновника, который занимает руководящую должность «высшей группы должностей». В пояснительной записке говорится, что «в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям». В связи с этим предлагается в исключительных случаях не распространять возрастное ограничение на гражданских госслужащих.

Подробности — в материале “Ъ” «Незаменимых людей у нас есть».