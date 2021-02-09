Прокуратура проверит информацию о низких зарплатах ученых в Новосибирске

Прокуратура Новосибирской области начала проверку после сообщений о низких зарплатах новосибирских ученых. Вопрос об этом был поднят вчера, 8 февраля, на заседании Совета по науке и образованию с президентом России Владимиром Путиным.

Старший научный сотрудник Института цитологии и генетики Анастасия Проскурина сообщила президенту, что ее зарплата за работу на полную ставку составляет 25 тыс. руб. Владимир Путин на это заявил, что госпожа Проскурина должна получать почти 80 тыс. руб., исходя из того, что зарплата ученых должна составлять 200% от средней по региону. Он поручил главе Минфина Антону Силуанову и министру образования и науки Валерию Фалькову разобраться с этой ситуацией.

«Мы проверку начали после сюжетов СМИ о невыплате зарплаты ученым. Проверяем соблюдение трудового законодательства об оплате труда»,— сообщили в прокуратуре «Интерфаксу».