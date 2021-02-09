Названы регионы России с самыми загрязненными водоемами

На водоемы Свердловской области приходится наибольшее количество случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения за последние десять лет, сообщается в отчете (.pdf) Счетной палаты. Среди проблемных регионов отмечаются также Архангельская, Владимирская, Ленинградская, Новгородская области и Москва. При этом экологическая реабилитация водных объектов (ЭРВО) в регионах, на которые в последние годы приходилось наибольшее количество случаев загрязнения, не проводилась.

«На протяжении последних десяти лет на Свердловскую область приходится наибольшее среди субъектов Российской Федерации количество случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения… На протяжении 2012–2020 годов в десятку регионов с наибольшей долей проб воды поверхностных водоемов I категории, не соответствующих санитарно- эпидемиологическим требованиям, постоянно входили Архангельская, Владимирская, Ленинградская, Новгородская области и Москва. В число десяти регионов с наибольшим количеством проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, в различные годы входили Кировская, Кемеровская, Нижегородская, Пензенская области»,— говорится в отчете.

В отчете СП также сказано, что в проблемных регионах (Владимирская, Ленинградская, Архангельская, Новгородская области) не проводилась экологическая реабилитация водных объектов. При этом на реабилитацию водоемов Чечни, пробы из которых и так соответствовали санитарным требованиям, с 2013 по 2020 годы было направлено 1,1 млрд руб., или 24,1 % общего объема субсидий на эти цели.

Аудиторы считают недостаточным меры по сохранению и восстановлению водных объектов. Так, в 2012 году проб воды из водоемов I категории, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателя, составляла 21,9 %, а в 2020 году — 30,1 %. Кроме того, в некоторых регионах после завершения мероприятий по ЭРВО класс качества воды ухудшился (Брянская, Владимирская, Тамбовская, Томская области, Республика Удмуртия). Также за 2012–2019 годы из-за длительных судебных разбирательств и банкротств организаций было возмещено только 23% вреда, причиненного водным объектам (5,2 млрд руб.).

Помимо этого, в последние годы наблюдается увеличение объема сброса некоторых загрязняющих веществ. «Наибольшие суммарные объемы сброса загрязненных стоков в водоемы приходились на городские агломерации: г. Санкт-Петербург (951,2 млн куб. м), г. Москва (854,6 млн куб. м), г. Магнитогорск (333,6 млн куб. м), г. Владивосток (218,2 млн куб. м), г. Самара (197,8 млн куб. м), г. Братск (185,2 млн куб. м), г. Казань (173,6 млн куб. м), г. Челябинск (149,0 млн куб. м)»,— сообщает СП.